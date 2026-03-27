Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα δρομολογεί το νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα. Κεντρικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και η διαμόρφωση συνθηκών για μια επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή.

Η ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη βελτίωση του μελλοντικού εισοδήματος των συνταξιούχων. Με το νέο πλαίσιο, περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό, το οποίο θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία.

Εκτιμάται ότι η συμπληρωματική αυτή σύνταξη μπορεί να φτάνει έως και τα 300 ευρώ για ασφαλισμένους με μεγάλη διάρκεια συμμετοχής, που προσεγγίζει τα 35 χρόνια ασφάλισης.

Οι αλλαγές

Οι πέντε βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο είναι οι παρακάτω:

1. Απλοποίηση ίδρυσης νέων Ταμείων: Προβλέπεται περιορισμός της γραφειοκρατίας για τη σύσταση νέων ΤΕΑ, ώστε περισσότεροι κλάδοι και ομάδες εργαζομένων να μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους ταμεία.

2. Δημιουργία κοινών Ταμείων από ομοειδείς κλάδους: Δίνεται η δυνατότητα σε συναφείς επαγγελματικούς τομείς να ιδρύουν κοινά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, με συμμετοχή εργαζομένων από περισσότερους κλάδους.

3. Ελεύθερη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων: Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και επαγγελματικών ταμείων, επιλέγοντας το σχήμα με τις καλύτερες αποδόσεις ή παροχές.

4. Είσοδος νέων παρόχων στην επαγγελματική ασφάλιση: Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου.

5. Μείωση φορολόγησης των παροχών: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μείωση της φορολογίας. Ο συντελεστής ξεκινά από 20% και μπορεί να μειωθεί έως και 5%, εφόσον η συμμετοχή στο σύστημα ξεπερνά τα 20 χρόνια. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην άρση ενός βασικού αντικινήτρου που μέχρι σήμερα απέτρεπε πολλούς εργαζομένους από τη συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης του ασφαλιστικού συστήματος, με έμφαση στη συμπληρωματική αποταμίευση για τη σύνταξη και στη βελτίωση των μελλοντικών παροχών προς τους εργαζομένους.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αποτελούν μη κερδοσκοπικούς φορείς ιδιωτικού δικαίου.

Συνήθως δημιουργούνται σε επίπεδο:

επιχειρήσεων,

επαγγελματικών κλάδων,

ομάδων εργαζομένων.

Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, ενώ τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται επενδύονται με στόχο τη δημιουργία αποθεματικών.Το αποθεματικό αυτό αποδίδεται στον ασφαλισμένο με τη μορφή συμπληρωματικής σύνταξης όταν ολοκληρωθεί η επαγγελματική του πορεία.

33 Ταμεία

Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 33 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Από αυτά:

• 29 είναι προαιρετικής συμμετοχής,

• 4 είναι υποχρεωτικής ασφάλισης.

Συνολικά καλύπτουν 222.671 εργαζομένους, δηλαδή περίπου το 4,85% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και σχεδόν το 6% των απασχολουμένων. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων ανέρχεται σε περίπου 2,74 δισ. ευρώ.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»