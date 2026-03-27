Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 07:41

To Eurogroup ψάχνει κοινή απάντηση απέναντι στην ακρίβεια – Τα μέτρα που είναι στο τραπέζι

Ζητούμενο ο κοινός συντονισμός από το Eurogroup – Κίνδυνος η ενιαία αγορά να αρχίσει να εμφανίζει στρεβλώσεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης επιχειρούν να δώσουν κοινή απάντηση σε μια κρίση που ήδη τρέχει πιο γρήγορα από οτι η Ε.E λαμβάνει αποφάσεις. Με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια, τις τιμές καυσίμων να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τις αγορές να προεξοφλούν νέο πληθωριστικό κύκλο, το έκτακτο Eurogroup καλείται να δει αν υπάρχουν δυνατότητες να διαμορφωθεί μια «εργαλειοθήκη» μέτρων που θα μπορέσει να συγκρατήσει το ράλι των τιμών. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη προσπαθεί να συντονιστεί, ενώ η κρίση έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τα σημάδια της στην οικονομία.

Στο παρασκήνιο, οι γραμμές έχουν χαραχθεί πριν ακόμη ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη. Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων αναφέρουν ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο το εύρος των μέτρων, αλλά κυρίως το ποιος θα πληρώσει το κόστος. Η συζήτηση αφορά τα δημοσιονομικά περιθώρια των προϋπολογισμών και την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι «ο χρόνος αντίδρασης της Ευρωζώνης υστερεί έναντι της αγοράς», καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια έχουν αρχίσει να περνούν σε μεταφορές, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς μείωσης τιμών, ενώ η Αυστρία εξετάζει παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους

Πρόκειται για επανεμφάνιση ενός μηχανισμού που η Ευρώπη γνωρίζει καλά από το 2022, όταν και τότε το ενεργειακό κόστος λειτούργησε ως πολλαπλασιαστής πληθωρισμού. Με το Brent να κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, και τις τιμές φυσικού αερίου να ακολουθούν ανοδική πορεία, το κόστος μεταφοράς και παραγωγής αυξάνεται σχεδόν αυτόματα. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι «η ενέργεια περνά παντού», από την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι τις τελικές τιμές στο ράφι.

Η εμπειρία του 2022 λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, καθώς τότε η εκτίναξη των τιμών ενέργειας οδήγησε τον πληθωρισμό της ευρωζώνης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ανάγκασε τις κυβερνήσεις να διαθέσουν πάνω από 700 δισ. ευρώ σε μέτρα στήριξης. Σήμερα, το περιβάλλον είναι διαφορετικό με υψηλότερα επιτόκια, αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες και μικρότερα περιθώρια αντίδρασης.

Τα μέτρα στο τραπέζι

Σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στις τεχνικές συζητήσεις, τρία βασικά εργαλεία βρίσκονται στο τραπέζι:

●     Μειώσεις φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) ως το πιο άμεσο μέτρο για μείωση τιμών στην αντλία

●     Στοχευμένες επιδοτήσεις τύπου fuel pass, ενισχύσεις μεταφορών και ευάλωτων νοικοκυριών

●     Δημοσιονομική ευελιξία με πιθανή ενεργοποίηση μορφής «ρήτρας διαφυγής» για να μην επιβαρυνθούν τα ελλείμματα

Το τρίτο εργαλείο είναι και το πιο κρίσιμο. «Χωρίς ευρωπαϊκή ευελιξία, οι δυνατότητες παρέμβασης των κρατών είναι περιορισμένες», σημειώνει Ευρωπαίος αξιωματούχος, περιγράφοντας την κεντρική ανησυχία των χωρών του Νότου.

Η Αθήνα στηρίζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής «ρήτρας διαφυγής» που θα επιτρέψει προσωρινές παρεμβάσεις χωρίς επιπτώσεις στους δημοσιονομικούς στόχους

Η σύγκρουση Βορρά – Νότου επιστρέφει

Η συζήτηση στο Eurogroup φέρνει ξανά στην επιφάνεια μια γνώριμη διαίρεση. Οι χώρες του Νότου , Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, αλλά και η Κύπρος που προχώρησε πρόσφατα σε παρεμβάσεις πιέζουν για πιο επιθετικά μέτρα, κυρίως μέσω μείωσης φόρων. Στην Ιταλία, η μείωση του ΕΦΚ κατά περίπου 0,25 ευρώ/λίτρο έχει ήδη ρίξει τις τιμές κοντά στα 1,60 ευρώ, ενώ στην Ισπανία η μείωση του ΦΠΑ από 21% σε 10% οδηγεί σε τιμές κοντά στα 1,48 ευρώ/λίτρο.

Αντίθετα, χώρες του Βορρά εμφανίζονται επιφυλακτικές. Φοβούνται ότι γενικευμένες παρεμβάσεις θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό και θα δυσκολέψουν τη νομισματική πολιτική. «Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε σοκ με το ίδιο μοντέλο δαπανών», σημειώνουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού βορά.

Παρά τις συζητήσεις για κοινή ευρωπαϊκή γραμμή, η πραγματικότητα είναι ότι οι κυβερνήσεις έχουν ήδη κινηθεί. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς μείωσης τιμών, ενώ η Αυστρία εξετάζει παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η Κύπρος, η οποία προχώρησε επίσης σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα και μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην ευρωπαϊκή αγορά με διαφορετικές τιμές ενέργειας, διαφορετικό κόστος παραγωγής και διαφορετική ένταση πληθωριστικών πιέσεων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι «αν δεν υπάρξει συντονισμός, η ενιαία αγορά θα αρχίσει να εμφανίζει στρεβλώσεις».

Η Ελλάδα κινείται πιο προσεκτικά. Έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα όπως η επιδότηση του diesel κίνησης περίπου 16 λεπτά/λίτρο και το fuel pass για νοικοκυριά έως 50 ευρώ το δίμηνο. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει να μην προχωρά σε οριζόντιες μειώσεις φόρων στα καύσιμα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι «οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και δημοσιονομικά βιώσιμες», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση πριν προχωρήσει σε πιο γενικευμένα μέτρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα στηρίζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής «ρήτρας διαφυγής» που θα επιτρέψει προσωρινές παρεμβάσεις χωρίς επιπτώσεις στους δημοσιονομικούς στόχους.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές στέλνουν σαφές μήνυμα με τις αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, αντανακλώντας φόβους για επίμονο πληθωρισμό και καθυστέρηση στη μείωση των επιτοκίων. Αυτό περιορίζει τα περιθώρια των κυβερνήσεων. Όσο αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η χρηματοδότηση γενναίων παρεμβάσεων. «Η δημοσιονομική πολιτική δεν λειτουργεί πλέον στο ίδιο περιβάλλον με το 2022», σημειώνουν αναλυτές.

Πηγή: OT

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Ο Τραμπ αναστέλλει έως τις 6 Απριλίου τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Κόσμος 27.03.26

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Έγκλημα κατά της άγριας ζωής

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator... «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς 27.03.26

Επικρίσεις στον πρόεδρο της Air Canada για τα συλλυπητήρια στα αγγλικά

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και πλήρωμα με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Σύνταξη
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
«Θα το κάνω!» 27.03.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να πληρώσει... το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

Εκκληση Κόστα στον Χέρτσογκ για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Σύνταξη
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση για τον Μιλέι διαβόητο καρτέλ στο Μεξικό

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

«Είναι προς το συμφέρον της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύνταξη
Eurogroup 27.03.26

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής - Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

