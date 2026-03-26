26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
Στην Μαγιόρκα η Σβίατεκ για προπονήσεις με τον Ναδάλ!
Άλλα Αθλήματα 26 Μαρτίου 2026, 20:34

Στην Μαγιόρκα η Σβίατεκ για προπονήσεις με τον Ναδάλ!

Η Ίγκα Σβίατεκ πριν την χωμάτινη σεζόν θα ταξιδέψει στην Μαγιόρκα για να κάνει προπονήσεις με τον Ράφαελ Ναδάλ.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Ίγκα Σβίατεκ μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Βιμ Φισέτ, με την Πολωνή να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Πριν αποφασίσει, όμως, με ποιον προπονητή θα πορευτεί, θα ταξιδέψει στην Μαγιόρκα, για να κάνει προπονήσεις με τον Ράφαελ Ναδάλ, στην ακαδημία του θρυλικού Ισπανού.

Όπως έγινε γνωστό, η Πολωνή τενίστρια, πριν την έναρξη της χωμάτινης σεζόν θα πάει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μαγιόρκα, όπου θα πραγματοποιήσει εξατομικευμένες προπονήσεις με τον Ράφα Ναδάλ, με τον οποίο έχει άριστες σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Ναδάλ είναι το είδωλο της Ίγκα Σβίατεκ και τα τελευταία χρόνια πολλές φορές η Πολωνή τενίστρια έχει ταξιδέψει στην Μαγιόρκα για να κάνει προπονήσεις στην ακαδημία του Ισπανού, που αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία μία από τις κορυφαίες στον κόσμο.

Οι κοινές τους προπονήσεις δεν σημαίνουν βέβαια ότι ο Ράφα θα γίνει ο νέος προπονητής της Σβίατεκ, καθώς τη δεδομένη στιγμή μοιάζει δυσκολο ο Ναδάλ να επιστρέψει στο τουρ. Τουλάχιστον αυτό είχε αφήσει να εννοηθεί στις τελευταίες του συνεντεύξεις.

Όμως, η Ίγκα θα έχει την ευκαιρία να προπονηθεί με τον κορυφαίο στην ιστορία του αθλήματος στη χωμάτινη επιφάνεια και να βελτιώσει το παιχνίδι της ενόψει του Ρολάν Γκαρός, το οποίο αποτελεί τον μεγάλο της στόχο, μετά το μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν.

Όσον αφορά στον επόμενο προπονητή της Σβίατεκ, σύμφωνα με τα πολωνικά ΜΜΕ, ανάμεσα στους υποψήφιους είναι οι Γκόραν Ιβανίσεβιτς και Φρανθίσκο Ρόιγκ, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Ράφα Ναδάλ. Δεν αποκλείεται η επιλογή της Ίγκα να πάει στην Μαγιόρκα να συνδέεται άμεσα με τον Φρανθίσκο Ρόιγκ.

