Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Μια ιστορία καλοκαιρινή που είχε happy end για τον Ολυμπιακό με την έλευση του «πιτσιρικά» στα μέρη μας στο φινάλε του Αυγούστου. Ένα παιδί από την Φορταλέζα «γεμάτο» ταλέντο αλλά με λίγες παραστάσεις στα δύσκολα, πόσο δε μάλιστα στο επίπεδο των νταμπλούχων Ελλάδας. Ο Γκουστάβο Μάνσα, περί ου ο λόγος, είναι μια ερυθρόλευκη επένδυση που μπορεί στο πρώτο μισό της σεζόν που φόρεσε την φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο στο στήθος να μην μπόρεσε να κάνει την διαφορά (σ.σ. ήταν ο 6ος ξένος και αρκετά ματς έμενε έτσι και αλλιώς εκτός αποστολής) παίζοντας σε 8 αγώνες, όλες βασικός από 4 στο πρωτάθλημα και άλλες τόσες στο κύπελλο, όμως η απόφαση να πάει για… αγροτικό στην Ρίο Άβε φαίνεται πως αποδεικνύεται ευεργετική.

Και κάπως έτσι από τις αρχές του Φεβρουαρίου που τέθηκε στην διάθεση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και μπήκε στην «ερυθρόλευκη παροικία» της Ρίο Άβε τα δεδομένα για τον 21χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ άλλαξαν άρδην.

Ο Μάνσα και στον Ολυμπιακό είχε δείξει στοιχεία που με δουλειά και αγώνες μπορεί να εξελιχθεί σύντομα σε κάτι πολύ δυνατό όμως τα δεδομένα για τον ίδιο στο μεγάλο λιμάνι δεν ήταν ίδια με αυτά που συνάντησε στην Ρίο Άβε. Στον Ολυμπιακό ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος ενώ συνάμα ο περιορισμός των 5 ξένων στις εγχώριες διοργανώσεις δεν επέτρεπε στον Μεντιλίμπαρ να του δώσει παραπάνω ευκαιρίες, κάτι που στην Πορτογαλία δεν ισχύει.

Ο Μάνσα με το που πήγε στην Ρίο Άβε πήρε φανέλα βασικού από τον Συλαϊδόπουλο που πόνταρε πάνω του και φαίνεται πως δικαιώθηκε απόλυτα. Ο Μάνσα βλέπετε μετράει ήδη 7 συμμετοχής στην Πορτογαλική Λίγκα και παρότι μπήκε κατευθείαν στα «βαθιά» σε ένα δύσκολο διάστημα για την Ρίο Άβε κατάφερε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ομάδα. Βασικός και στα 7 ματς, ένα από τα «όπλα» του Συλαϊδόπουλου στην εντυπωσιακή αλλαγή πορείας της ομάδας που πλέον μετράει τρεις σερί νίκες (και μια ισοπαλία πριν από αυτές σπάζοντας το σερί των ηττών) και έχει πια ξεμπερδέψει με τα κάτω πατώματα της Λίγκας.

Ο Μάνσα που μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν για να νοιώσει καλύτερα και να συνηθίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.