Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τον Γκουστάβο Μάνσα (pics)

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Γκουστάβο Μάνσα, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού.

Ο Λατινοαμερικάνος σέντερ μπακ ήρθε στην Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε στους νταμπλούχους και σήμερα (1/9) ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μάνσα:

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί προϊόν scouting και μελέτης μηνών από τους ανθρώπους ασχολούνται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ωστόσο αποτελεί και τον ποδοσφαιριστή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την άμυνα της ομάδας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».