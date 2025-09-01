Ολοκληρώνει το «μπαμ» με Ποντένσε ο Ολυμπιακός: Έρχεται το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό, για τον «εκτοξεύσει» και να τον βοηθήσει να πετύχει τους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μια τεράστια μεταγραφή για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, που μετά τον «killer» των 258 γκολ, Μεχντί Ταρέμι, κάνει δικό της και τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, που επιστρέφει στο σπίτι του: Επιστρέφει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Μια προσθήκη που βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα η επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. O Πορτογάλος σούπερ σταρ, μάλιστα, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα την Δευτέρα (1/9) και πιο συγκεκριμένα στις 13:45, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην πειραϊκή ομάδα.

Η καλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών, την οποία είχε προαναγγείλει ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League. Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών το είπε και το έκανε, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν δικό τους τον Ντάνιελ Ποντένσε, που θα αγωνίζεται ξανά με τα χρώματα των νταμπλούχων Ελλάδας.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν συμφωνήσει εδώ και αρκετές ημέρες με τον Ίβηρα μεσοεπιθετικό, αλλά πλέον τα βρήκαν σε όλα και με την Αλ Σαμπάμπ και ο κορυφαίος εξτρέμ έρχεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα, για περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Ολυμπιακό! Μια τεράστια μεταγραφή, με τους Πειραιώτες να πιέζουν ασφυκτικά την Αλ Σαμπάμπ και να φτάνουν τελικά σε συμφωνία με τους Σαουδάραβες, έχοντας πάντα σύμμαχό τους τον Ντάνιελ Ποντένσε, που ήθελε σαν… τρελός να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ όλο αυτό το διάστημα ήταν ξεκάθαρος στις συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους της Αλ Σαμπάμπ και έκανε τα πάντα για επιστρέψει στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού, όπου αγαπήθηκε όσο λίγοι από την «ερυθρόλευκη» εξέδρα. Η πίεση του Ολυμπιακού, αλλά και η στάση που είχε ο Ντάνιελ Ποντένσε έλυσαν τελικά τον Γόρδιο Δεσμό και ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, που εντάσσουν στο δυναμικό τους έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, που έχει γράψει ιστορία με τα ερυθρόλευκα.

Ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και περηφάνιας στον κόσμο της πειραϊκής ομάδας, με την οποία έχει 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του. Ηταν καταλυτικός στην κατάκτηση του ιστορικού τροπαίου του Europa Conference League (23/24), ενώ με τους Ερυθρόλευκους είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα (2020). Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.