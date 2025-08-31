Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη «βόμβα» Ταρέμι (vid)

Έτοιμος να ανακοινώσει την τεράστια μεταγραφή του «killer» Μεχντί Ταρέμι είναι ο Ολυμπιακός!

Οι Ερυθρόλευκοι με βίντεο στα social media προανήγγειλαν την απόκτηση του σπουδαίου επιθετικού των 258 γκολ, που έρχεται στο μεγάλο λιμάνι για να πλαισιώσει τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ και να βοηθήσει τους Ερυθρόλευκους να πετύχουν τους στόχους τους.

Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή που μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να ολοκληρώσει στην Ελλάδα, με τους νταμπλούχους να εντάσσουν στο δυναμικό τους τον Ιρανό σταρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Ο Μεχντί Ταρέρμι ξεκίνησε την καριέρα του στην Persepolis όπου σημείωσε 55 γκολ σε 112 εμφανίσεις, προτού μετακομίσει στο Κατάρ και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τη Ρίο Αβε. Στην Πόρτο έζησε την πιο παραγωγική πενταετία της καριέρας του με 91 γκολ σε 182 αγώνες, πριν το καλοκαίρι του 2024 μεταγραφεί στην Ίντερ, όπου αγωνίστηκε με το «99». Εχοντας συνολικά 202 γκολ και 101 ασίστ συνολικά σε 445 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο.

Στην εθνική Ιράν είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με 56 γκολ σε 95 συμμετοχές, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ιρανικό πρωτάθλημα, με διεθνείς παραστάσεις στο Champions League και ηγετική παρουσία στην επίθεση, ο Ταρεμί συνεχίζει να γράφει την ιστορία του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.