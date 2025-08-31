Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Στο «Ελ. Βενιζέλος» έφτασε το πρωί της Κυριακής (31/8) ο Μεχντί Ταρέμι, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκτούν έναν ποδοσφαιριστή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να κάνει τη διαφορά. Ο Ταρέμι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του. Με ύψος 1,87 μ. και αναπτυγμένο το ένστικτο του γκολ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Περσέπολις όπου σημείωσε 55 γκολ σε 112 εμφανίσεις, προτού μετακομίσει στο Κατάρ και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τη Ρίο Αβε.

Στην Πόρτο έζησε την πιο παραγωγική πενταετία της καριέρας του με 91 γκολ σε 182 αγώνες, πριν το καλοκαίρι του 2024 μεταγραφεί στην Ίντερ, όπου αγωνίζεται με το «99». Έχοντας συνολικά 202 γκολ και 101 ασίστ συνολικά σε 445 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο.

Δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο Ιράν

Στην εθνική Ιράν είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με 56 γκολ σε 95 συμμετοχές, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ιρανικό πρωτάθλημα, με διεθνείς παραστάσεις στο Champions League και ηγετική παρουσία στην επίθεση, ο Ταρέμι συνεχίζει να γράφει την ιστορία του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

«Όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα»

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Ολυμπιακό, όλοι ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα», ανάφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιρανός φορ.

Μιλώντας για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ανέφερε: «Όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα με πολλούς και θερμούς οπαδούς και είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους θα τους γνωρίσω».

Τέλος, μετά από ερώτηση για την τριπλέτα της επίθεσης με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, σημείωσε: «Τώρα θα είμαστε συμπαίκτες και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους της»

Δείτε βίντεο από την άφιξή του: