Ολυμπιακός: Στις 20:30 η άφιξη του Ποντένσε στην Αθήνα

Αναμονή τέλος για την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε! Μπορεί να πήρε μια μικρή καθυστέρηση αφού δεν πέταξε για την Ελλάδα το πρωί με ώρα άφιξης στις 13:45 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά πλέον οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για να υποδεχθούν τον Πορτογάλο «αρτίστα».

Λόγω ενός διαδικαστικού ζητήματος με την Αλ Σαμπάμπ, ο Ποντένσε καθυστέρησε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία, με νέα ώρα άφιξης τις 20:30 το βράδυ. Ακολούθως, θα απομένουν μονάχα οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν ο 29χρονος μεσοεπιθετικός υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, στην επιστροφή του στον σύλλογο που αγαπήθηκε από όλους.

Όπως προκύπτει, τέλος καλό όλα καλά με την εξουσιοδότηση που χρειαζόταν να πάρει από την Αλ Σαμπάμπ το πρωί της Δευτέρας (1/9), με τον Ποντένσε να έρχεται το βράδυ στη χώρα μας με διαδροή Ριάντ-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα και να… εκτοξεύει έτσι το ρόστερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη δεδομένη ποιότητά του.

Τα νούμερα του «μάγου» Ποντένσε

Ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, ο Ποντένσε έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει και μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Πλέον, επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του, για να συνεχίσει να γράφει Ιστορία και να χαρίζει στιγμές «μαγείας» στους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και σε όλους τους Έλληνες.