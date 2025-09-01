sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός: Στις 20:30 η άφιξη του Ποντένσε στην Αθήνα
Ποδόσφαιρο 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:06

Ολυμπιακός: Στις 20:30 η άφιξη του Ποντένσε στην Αθήνα

Στις 20:30 αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας ο Ντάνιελ Ποντένσε προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Αναμονή τέλος για την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε! Μπορεί να πήρε μια μικρή καθυστέρηση αφού δεν πέταξε για την Ελλάδα το πρωί με ώρα άφιξης στις 13:45 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά πλέον οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για να υποδεχθούν τον Πορτογάλο «αρτίστα».

Λόγω ενός διαδικαστικού ζητήματος με την Αλ Σαμπάμπ, ο Ποντένσε καθυστέρησε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία, με νέα ώρα άφιξης τις 20:30 το βράδυ. Ακολούθως, θα απομένουν μονάχα οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν ο 29χρονος μεσοεπιθετικός υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, στην επιστροφή του στον σύλλογο που αγαπήθηκε από όλους.

Όπως προκύπτει, τέλος καλό όλα καλά με την εξουσιοδότηση που χρειαζόταν να πάρει από την Αλ Σαμπάμπ το πρωί της Δευτέρας (1/9), με τον Ποντένσε να έρχεται το βράδυ στη χώρα μας με διαδροή Ριάντ-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα και να… εκτοξεύει έτσι το ρόστερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη δεδομένη ποιότητά του.

Τα νούμερα του «μάγου» Ποντένσε

Ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, ο Ποντένσε έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει και μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Πλέον, επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του, για να συνεχίσει να γράφει Ιστορία και να χαρίζει στιγμές «μαγείας» στους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και σε όλους τους Έλληνες.

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

World
Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

inWellness
inTown
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους της Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)

Ο Φώτης Ιωαννίδης, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την επισημοποίηση της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
