Ημέρα Ποντένσε στον Ολυμπιακό – Στην Αθήνα το μεσημέρι ο Πορτογάλος

Ο Ολυμπιακός πυροδοτεί τη «βόμβα» της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Ο Ντάνιελ Ποντένσε επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στον Πειραιά!

Μετά τον Μεχντί Ταρέμι των 258 γκολ, δικός του και ο Πορτογάλος εξτρέμ. Ο νταμπλούχος Ελλάδας πραγματοποιεί μία τεράστια μεταγραφή που εκτοξεύει την ποιότητα του ρόστερ του, το οποίο πλέον είναι πανίσχυρο και απόλυτα έτοιμο να ανταποκριθεί επάξια στις ανάγκες μίας καθ’ όλα απαιτητικής σεζόν, η οποία βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League. Με τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να… τρομάζει, πλέον, τους πάντες.

Μετά την -προ ημερών- συμφωνία με τον Ποντένσε ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα και με την Αλ Σαμπάμπ. Και πλέον τακτοποιεί τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα μίας σπουδαίας προσθήκης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες το «MEGA» ο 29χρονος βιρτουόζος μεσοεπιθετικός θα έρθει άμεσα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, σήμερα στις 13:45 ο Ντάνιελ Ποντένσε αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα ακολουθήσουν οι υπογραφές. Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ως δανεικός για έναν χρόνο από την Αλ Σαμπάμπ, αλλά με οψιόν αγοράς.

Τα νούμερα του «μάγου» Ποντένσε

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, ο Ποντένσε έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει και μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Πλέον, επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του, για να συνεχίσει να γράφει ιστορία και να χαρίζει στιγμές «μαγείας» στους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και σε όλους τους Έλληνες.