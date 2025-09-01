Με καθυστέρηση στην Αθήνα ο Ποντένσε – Τι ανέφερε σε μήνυμά του ο Πορτογάλος (pic)

Απρόοπτο προέκυψε με την προγραμματισμένη άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Αθήνα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ που επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να πάρει θέση βασικού στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα μετά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος εξήγησε με story του στο instagram, μια αμέλεια της ομάδας του στη Σαουδική Αραβία, της Αλ Σαμπάμπ, στο να του δώσει το απαραίτητο έγγραφο για να μπορεί να φύγει από τη χώρα, θα καθυστερήσει την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το θέμα φαίνεται πως είναι απολύτως τυπικό και διαδικαστικό. Μόλις λυθεί, κάτι που όπως εξήγησε και ο ίδιος περιμένει να συμβεί από ώρα σε ώρα, τότε Ποντένσε θα πάρει την αμέσως επόμενη πτήση για τη χώρα μας, προκειμένου ολοκληρωθεί η σπουδαία επιστροφή στο… σπίτι του!

«Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω απ’ τη χώρα… την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο 29χρονος μεσοεπιθετικός.

Δείτε το σχετικό story του Ποντένσε: