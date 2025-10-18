Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από τον κάμπο, επικρατώντας της Λάρισας με 2-0, σ’ ένα παιχνίδι μάλιστα που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα τέρματα.

Ο στόχος επιτεύχθηκε για την ομάδα του λιμανιού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος από τη νοοτροπία των παικτών του απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι πρωταθλητές έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στο ματς, καθώς κατάφεραν να σκοράρουν στο πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης κι εδώ πρέπει να σταθεί κάποιος στον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο αριστερός μπακ της ομάδας του λιμανιού ήταν αυτός που έβγαλε την ωραία σέντρα στον Ελ Κααμπί, για να σκοράρει με τακουνάκι ο Μαροκινός και είναι προφανές πως ο Αργεντίνος αμυντικός βοηθά πολύ φέτος την ομάδα του και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Τα ανεβάσματα του λατινοαμερικάνου μπακ είναι περισσότερα την φετινή σεζόν, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεργασία που έχει ο Ορτέγκα με τον Ντάνιελ Ποντένσε, όπως έγινε στο πρώτο γκολ των ερυθρόλευκων.

Ο λατινοαμερικάνος μπακ των πειραιωτών έχει πιο επιθετικό ρόλο την φετινή αγωνιστική περίοδο και πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό και τις σέντρες του, κάτι που άλλωστε φαίνεται και από τις δύο ασίστ που έχει ήδη στο ενεργητικό του.

Η καλή συνεργασία του Ποντένσε με τον Ορτέγκα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιθετική δραστηριότητα των πειραιωτών από αριστερά και δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας προκάλεσαν πολλά προβλήματα απ’ αυτή την πλευρά, στην αμυντική γραμμή των Θεσσαλών.

Ο εξαιρετικός βαθμός του Μάνσα

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε την χρησιμοποίηση του Μάνσα στην βασική εντεκάδα των πρωταθλητών και ο Βραζιλιάνος στόπερ πήρε εξαιρετικό βαθμό, δικαιώνοντας τον προπονητή του.

Είχε καλή παρουσία ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, παίζοντας δίπλα στον Ρέτσο, δείχνοντας με την εμφάνισή του πως είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όποτε το ζητήσει ο Μέντι.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον λατινοαμερικάνο αμυντικό των πρωταθλητών.

Θα πρέπει επίσης να σταθεί κάποιος στα δύο γκολ του Ελ Κααμπί, που έχουν μεγάλη σημασία για την ψυχολογία του Μαροκινού σέντερ φορ των πειραιωτών.

Ο διεθνής στράικερ έκανε εξαιρετικό ματς καθώς δεν ήταν μόνο το πανέμορφο γκολ με τακουνάκι και το εύστοχο πέναλτι, αλλά και οι φάσεις στις οποίες «μπήκε» απειλώντας διαρκώς την εστία των γηπεδούχων.

Αν μάλιστα ο Ελ Κααμπί είχε σκοράρει και με το ανάποδο «ψαλίδι» που επιχείρησε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όλοι θα μιλούσαν για γκολ που θα θύμιζε… Νίκο Αναστόπουλο.