Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 20:53
Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18 Οκτωβρίου 2025 | 19:23

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από τον κάμπο, επικρατώντας της Λάρισας με 2-0, σ’ ένα παιχνίδι μάλιστα που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα τέρματα.

Ο στόχος επιτεύχθηκε για την ομάδα του λιμανιού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος από τη νοοτροπία των παικτών του απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι πρωταθλητές έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στο ματς, καθώς κατάφεραν να σκοράρουν στο πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης κι εδώ πρέπει να σταθεί κάποιος στον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο αριστερός μπακ της ομάδας του λιμανιού ήταν αυτός που έβγαλε την ωραία σέντρα στον Ελ Κααμπί, για να σκοράρει με τακουνάκι ο Μαροκινός και είναι προφανές πως ο Αργεντίνος αμυντικός βοηθά πολύ φέτος την ομάδα του και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Τα ανεβάσματα του λατινοαμερικάνου μπακ είναι περισσότερα την φετινή σεζόν, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεργασία που έχει ο Ορτέγκα με τον Ντάνιελ Ποντένσε, όπως έγινε στο πρώτο γκολ των ερυθρόλευκων.

Ο λατινοαμερικάνος μπακ των πειραιωτών έχει πιο επιθετικό ρόλο την φετινή αγωνιστική περίοδο και πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό και τις σέντρες του, κάτι που άλλωστε φαίνεται και από τις δύο ασίστ που έχει ήδη στο ενεργητικό του.

Η καλή συνεργασία του Ποντένσε με τον Ορτέγκα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιθετική δραστηριότητα των πειραιωτών από αριστερά και δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας προκάλεσαν πολλά προβλήματα απ’ αυτή την πλευρά, στην αμυντική γραμμή των Θεσσαλών.

Ο εξαιρετικός βαθμός του Μάνσα

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε την χρησιμοποίηση του Μάνσα στην βασική εντεκάδα των πρωταθλητών και ο Βραζιλιάνος στόπερ πήρε εξαιρετικό βαθμό, δικαιώνοντας τον προπονητή του.

Είχε καλή παρουσία ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, παίζοντας δίπλα στον Ρέτσο, δείχνοντας με την εμφάνισή του πως είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όποτε το ζητήσει ο Μέντι.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον λατινοαμερικάνο αμυντικό των πρωταθλητών.

Θα πρέπει επίσης να σταθεί κάποιος στα δύο γκολ του Ελ Κααμπί, που έχουν μεγάλη σημασία για την ψυχολογία του Μαροκινού σέντερ φορ των πειραιωτών.

Ο διεθνής στράικερ έκανε εξαιρετικό ματς καθώς δεν ήταν μόνο το πανέμορφο γκολ με τακουνάκι και το εύστοχο πέναλτι, αλλά και οι φάσεις στις οποίες «μπήκε» απειλώντας διαρκώς την εστία των γηπεδούχων.

Αν μάλιστα ο Ελ Κααμπί είχε σκοράρει και με το ανάποδο «ψαλίδι» που επιχείρησε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όλοι θα μιλούσαν για γκολ που θα θύμιζε… Νίκο Αναστόπουλο.

Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
On Field 15.10.25

Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους [Εικόνες]

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

