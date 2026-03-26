Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα careers.poukamisas.gr, ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες συνδέονται με το δίκτυο των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Η σελίδα καριέρας λειτουργεί ως ένα οργανωμένο περιβάλλον όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να υποβάλλουν το βιογραφικό τους απευθείας για συγκεκριμένες αγγελίες.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα:

αναζήτησης ενεργών θέσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα

κατανόησης του πλαισίου συνεργασίας και της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Ομίλου

άμεσης και στοχευμένης υποβολής βιογραφικού για κάθε θέση

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου για οργανωμένη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην ποιότητα, τη συνέπεια και την παιδαγωγική προσέγγιση.

Περισσότερες πληροφορίες: careers.poukamisas.gr