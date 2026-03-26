Γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου – «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»

Σε έγγραφη καταγγελία εναντίον της παιδιάτρου του νοσοκομείου Ζακύνθου που δεν βρισκόταν στη θέση της και έκανε γνωματεύσεις «εξ αποστάσεως», με αποκορύφωμα την πρόσφατη υπόθεση με το βρέφος 5 μηνών με τη μηνιγγίτιδα, προχωρούν γονείς από το νησί της Ζακύνθου.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά 12 γονείς καταγγέλλουν σε όλους τους αρμόδιους φορείς την εγκληματική αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου στη Ζάκυνθο και ζητούν τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά κανένα παιδί.

«Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε. Με την αναφορά – καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών και ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας» αναφέρουν.

Συστηματική απουσία και οδηγίες μέσω τηλεφώνου

«Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας» τονίζουν, αναφέροντας ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση αστυνομίας και του τοπικού βουλευτή, κ. Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της.

«Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους» σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, ενώ καταγγέλλουν επίσης και την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς τους γονείς που αγωνιούσαν για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Οι γονείς σημειώνουν ότι το πρόσφατο περιστατικό με το μόλις 5 μηνών παιδί που νοσηλεύτηκε με μηνιγγίτιδα ήταν αυτό που έφερε και την αντίδρασή τους.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης» προσθέτουν και απαιτούν:

• την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

• την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.

• να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη» καταλήγει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου.