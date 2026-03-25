Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί ένα «πολύ χειρότερο» σενάριο από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

«Δεν πρόκειται για το ίδιο σενάριο με τον παράνομο πόλεμο στο Ιράκ. Αντιμετωπίζουμε κάτι πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Με πιθανές επιπτώσεις που είναι πολύ ευρύτερες και πολύ βαθύτερες», δήλωσε στο κοινοβούλιο σύμφωνα με το euronews.

«Αυτή τη φορά, είναι ένας παράλογος και παράνομος πόλεμος. Ένας σκληρός πόλεμος που μας απομακρύνει από την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων μας».

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός αρνήθηκε τα αιτήματα της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές βάσεις της Μαδρίτης για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, παρά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία ως αποτέλεσμα.

«Η Ισπανία ήταν απαράδεκτη», παραπονέθηκε ο Τραμπ στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς νωρίτερα τον Μάρτιο.

«Γι’ αυτό θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία».

«Η Ισπανία δεν έχει απολύτως τίποτα που να χρειαζόμαστε εκτός από υπέροχους ανθρώπους. Έχουν υπέροχους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν υπέροχη ηγεσία», είπε.

Ο Σάντσεθ είπε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και αντίθετα ανάγκασε τους απλούς ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αντιξοότητες, αναφέροντας ότι οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων, σε μεταναστευτική κρίση και σε τζιχαντιστικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να έχει παρόμοιο οικονομικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Κάθε βόμβα που πέφτει στη Μέση Ανατολή τελικά πλήττει, όπως ήδη βλέπουμε, τα πορτοφόλια των οικογενειών μας», είπε ο Σάντσεθ.

Η θέση της κυβέρνησης συμμερίζεται ευρέως από τον λαό σε όλη την Ισπανία, με το 68% να δηλώνει ότι αντιτίθεται στον πόλεμο σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η 40db.

Οικονομικές επιπτώσεις

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνησή του ενέκρινε ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων αξίας 5 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων στους φόρους καυσίμων.

«Δεν είναι δίκαιο ορισμένοι να βάζουν φωτιά στον κόσμο ενώ άλλοι να φέρουν τις στάχτες. Δεν είναι σωστό οι Ισπανοί και άλλοι Ευρωπαίοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για αυτόν τον παράνομο πόλεμο», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Η αναφορά του στο Ιράκ ενδέχεται να αγγίξει ευαίσθητη χορδή σε ορισμένους Ισπανούς ψηφοφόρους.

Η υποστήριξη αυτού του πολέμου από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) που ήταν στην εξουσία τότε, το οποίο έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ, ήταν ευρέως αντιδημοφιλής και πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο για την έκπληξη νίκη του σοσιαλιστικού κόμματος PSOE τον Μάρτιο του 2004, λίγες ημέρες μετά τις θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις τζιχαντιστών σε προαστιακά τρένα που συνέδεαν τη Μαδρίτη με την κοντινή Αλκαλά ντε Εναρές, εντός και γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έμα παρακλάδι της Αλ Κάιντα ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις και ζήτησε την απόσυρση των ισπανικών δυνάμεων από το Ιράκ.

Η πλειοψηφία των Ισπανών, 53,2%, υποστηρίζει την απόφαση του Σάντσεθ να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη ναυτική βάση της Ρότα και την αεροπορική βάση του Μορόν για επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως έδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στην εφημερίδα El País.