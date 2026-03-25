25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Κόσμος 25 Μαρτίου 2026, 15:44

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί ένα «πολύ χειρότερο» σενάριο από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

«Δεν πρόκειται για το ίδιο σενάριο με τον παράνομο πόλεμο στο Ιράκ. Αντιμετωπίζουμε κάτι πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Με πιθανές επιπτώσεις που είναι πολύ ευρύτερες και πολύ βαθύτερες», δήλωσε στο κοινοβούλιο σύμφωνα με το euronews.

«Αυτή τη φορά, είναι ένας παράλογος και παράνομος πόλεμος. Ένας σκληρός πόλεμος που μας απομακρύνει από την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων μας».

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός αρνήθηκε τα αιτήματα της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές βάσεις της Μαδρίτης για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, παρά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία ως αποτέλεσμα.

«Η Ισπανία ήταν απαράδεκτη», παραπονέθηκε ο Τραμπ στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς νωρίτερα τον Μάρτιο.

«Γι’ αυτό θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία».

«Η Ισπανία δεν έχει απολύτως τίποτα που να χρειαζόμαστε εκτός από υπέροχους ανθρώπους. Έχουν υπέροχους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν υπέροχη ηγεσία», είπε.

Ο Σάντσεθ είπε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και αντίθετα ανάγκασε τους απλούς ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αντιξοότητες, αναφέροντας ότι οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων, σε μεταναστευτική κρίση και σε τζιχαντιστικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να έχει παρόμοιο οικονομικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Κάθε βόμβα που πέφτει στη Μέση Ανατολή τελικά πλήττει, όπως ήδη βλέπουμε, τα πορτοφόλια των οικογενειών μας», είπε ο Σάντσεθ.

Η θέση της κυβέρνησης συμμερίζεται ευρέως από τον λαό σε όλη την Ισπανία, με το 68% να δηλώνει ότι αντιτίθεται στον πόλεμο σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η 40db.

Οικονομικές επιπτώσεις

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνησή του ενέκρινε ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων αξίας 5 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων στους φόρους καυσίμων.

«Δεν είναι δίκαιο ορισμένοι να βάζουν φωτιά στον κόσμο ενώ άλλοι να φέρουν τις στάχτες. Δεν είναι σωστό οι Ισπανοί και άλλοι Ευρωπαίοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για αυτόν τον παράνομο πόλεμο», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Η αναφορά του στο Ιράκ ενδέχεται να αγγίξει ευαίσθητη χορδή σε ορισμένους Ισπανούς ψηφοφόρους.

Η υποστήριξη αυτού του πολέμου από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) που ήταν στην εξουσία τότε, το οποίο έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ, ήταν ευρέως αντιδημοφιλής και πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο για την έκπληξη νίκη του σοσιαλιστικού κόμματος PSOE τον Μάρτιο του 2004, λίγες ημέρες μετά τις θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις τζιχαντιστών σε προαστιακά τρένα που συνέδεαν τη Μαδρίτη με την κοντινή Αλκαλά ντε Εναρές, εντός και γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έμα παρακλάδι της Αλ Κάιντα ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις και ζήτησε την απόσυρση των ισπανικών δυνάμεων από το Ιράκ.

Η πλειοψηφία των Ισπανών, 53,2%, υποστηρίζει την απόφαση του Σάντσεθ να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη ναυτική βάση της Ρότα και την αεροπορική βάση του Μορόν για επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως έδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στην εφημερίδα El País.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ
Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Αναστασία Σταματοπούλου
Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Έφη Αλεβίζου
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Άκης Στρατόπουλος
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

