Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/3): Δράση με Champions League γυναικών στο MEGA και Euroleague
Το classico μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στο Champions League γυναικών είναι αυτό που ξεχωρίζει από το αθλητικό «μενού» της 25ης Μαρτίου.
Λίγη δράση στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/3), κατά την οποία ξεχωρίζει το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα στο UEFA Women’s Champions League που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA NEWS στις 19:45 το βράδυ. Από εκεί και έπειτα, στις 18:00 υπάρχει το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson για τη Stoiximan GBL, ενώ στις 21:30 το Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας για τη Euroleague.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/3):
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson GBL
18:00 ΕΡΤ SPORTS 1 ΝΟ Βουλιαγμένης – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης Πόλο
19:00 NOVASPORTS 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι τένις
19:45 ΕΡΤ Sports 2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ
19:45 MEGA NEWS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Women’s Champions League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος Betsson – AEK Α1 Γυναικών Volley League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
21:30 NOVASPORTS PRIME Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Άαλστ – Μιλάνο CEV Challenge Cup βόλεϊ
