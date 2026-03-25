Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/3): Δράση με Champions League γυναικών στο MEGA και Euroleague

Λίγη δράση στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/3), κατά την οποία ξεχωρίζει το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα στο UEFA Women’s Champions League που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA NEWS στις 19:45 το βράδυ. Από εκεί και έπειτα, στις 18:00 υπάρχει το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson για τη Stoiximan GBL, ενώ στις 21:30 το Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας για τη Euroleague.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/3):

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson GBL

18:00 ΕΡΤ SPORTS 1 ΝΟ Βουλιαγμένης – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης Πόλο

19:00 NOVASPORTS 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι τένις

19:45 ΕΡΤ Sports 2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ

19:45 MEGA NEWS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Women’s Champions League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος Betsson – AEK Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:30 NOVASPORTS PRIME Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Άαλστ – Μιλάνο CEV Challenge Cup βόλεϊ