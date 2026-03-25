Μια ακόμη ήττα στο φινάλε γνώρισε ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με 85-84 στη Βαλένθια. Και είναι κρίμα γιατί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μπορούσε να είναι πραγματικά άνετα πρώτη στο φετινό ράλι. Και ακόμη το συζητά για το πλεονέκτημα έδρας. Απόψε μάλιστα στη Βαλένθια δεν έχασε μόνο ένα ακόμη ματς στον πόντο. Έχασε και την ισοβαθμία με τους Ισπανούς.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 22-12 και είναι στη δεύτερη θέση μετά τη Φενέρ που έχασε και εκείνη απόψε από τη Μακάμπι αλλά με 23-10 επί της ουσίας έχει κλειδώσει το Νο1 της κατάταξης

Πίσω του κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Εκεί όπου η Βαλένθια και η Ρέαλ είναι στο 21-12 ενώ η Χάποελ που έχασε απόψε στη Μαδρίτη είναι στο 20-12 αλλά έχει δύο ματς λιγότερα από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τι θέλει ο Ολυμπιακός ως το φινάλε; Ουσιαστικά 2 νίκες για να κλειδώσει την 4άδα. Να φτάσει στις 24 νίκες. Ιδανικά νικώντας τη Ρεάλ στο ΣΕΦ με +13 για να της πάρει την ισοβαθμία, καθώς στη Μαδρίτη έχασε 77-89. Ή βέβαια νικώντας στη Σόφια την Χάποελ. Και χωρίς αυτό όμως η τετράδα μοιάζει δεδομένη με δύο ροζ φύλλα αγώνα. Και έχει: Βιλερμπάν εκτός (3/4), Ρεάλ εντός (7/4) και Χάποελ εκτός (9/4), ενώ τελειώνει εντός με το Μιλάνο (16/4).

Και οι υπόλοιποι;

Βαλένθια (21-12)

Παρτιζάν εκτός (27/3), Βίρτους εκτός (3/4), Μιλάνο εντός (7/4), Παναθηναϊκός εντός (9/4), Ντουμπάι εκτός (17/4). Η Βαλένθια πήρε την ισοβαθμία του Ολυμπιακού. Και παίζει τέσσερα ματς από τα πέντε με αντιπάλους που έχουν αποκλειστεί. Μπορεί να διεκδικήσει εύκολα τη δεύτερη θέση

Ρεάλ Μαδρίτης (21-12)

Εφές εντός (26/3), Μπασκόνια εκτός (3/4), Ολυμπιακός εκτός (7/4), Φενέρ εκτός (9/4), Ερυθρός Αστέρας εντός (16/4). Η Ρεάλ πάει και εκείνη για τις 24 νίκες. Άρα θα μπορούσε να παίζει μαζί ως το φινάλε με τους άλλους αναζητώντας την τελική κατάταξη στην ισοβαθμία.

Χάποελ Τελ Αβίβ (20-12)

Μπασκόνια εκτός (27/3), Παναθηναϊκός εντός (2/4), Φενέρ εντός (7/4), Ολυμπιακός εντός (9/4), Μακάμπι εκτός (12/4), Μονακό εκτός (17/4).

Έχει τα περισσότερα ματς. Έχει την τιμωρία να παίζει «εντός» στη Σόφια. Έχει προφανώς και τις πιθανότητες της για την 4άδα. Θέλει όμως 4 νίκες στα τελευταία έξι