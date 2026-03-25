Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83: Η «βασίλισσα» «βλέπει» μέχρι και κορυφή
Σπουδαίας σημασίας νίκη πέτυχε η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 92-83, χάρη στην οποία μπορεί να ελπίζει ακόμη και στην κορυφή της Euroleague στην κανονική περίοδο.
Χαμός στην τετράδα της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 92-83, για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης σε ματς κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Έτσι, οι «μερένγκες» ανέβηκαν στο 21-12 «βλέποντας» ακόμη και την πρώτη θέση, ενώ οι Ισραηλινοί έπεσαν στο 20-12.
Οι Ισπανοί είχαν το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να παραμένει κοντά στο σκορ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η «βασίλισσα» πάτησε… γκάζι και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας έτσι στο πολύτιμο αυτό αποτέλεσμα.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Τεό Μαλεντόν να έχει 13 και τον Τρέι Λάιλς να έχει 12 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ο Κρις Τζόουνς με 15 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ από 13 πόντους μέτρησαν Ελάιζα Μπράιαντ και Τζόναθαν Μότλεϊ.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-35, 71-60, 92-83
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 12 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Αμπάλδε 6 (1/1 τρίποντο), Καμπάσο 11 (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ασίστ), Οκίκι 6, Χεζόνια 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μάλεντον 13 3/6 δίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντεκ 8 (4/5 δίποντα), Γκαρούμπα 2 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιουλ 3, Φελίς 10 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Λεν
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 13 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Τζόουνς 15 (5/6 δίποντα, 3 ασίστ), Μπλέικνι 3, Μπράιαντ 13 (5/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Τιμόρ 2, Έντουαρντς 10 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μάλκολμ 2, Ράντολφ 2, Μίτσιτς 8 (4/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέινραϊτ 5, Οτούρου 10 (5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάνταρ
