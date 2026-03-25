Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83: Η «βασίλισσα» «βλέπει» μέχρι και κορυφή

Χαμός στην τετράδα της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 92-83, για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης σε ματς κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Έτσι, οι «μερένγκες» ανέβηκαν στο 21-12 «βλέποντας» ακόμη και την πρώτη θέση, ενώ οι Ισραηλινοί έπεσαν στο 20-12.

Οι Ισπανοί είχαν το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να παραμένει κοντά στο σκορ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η «βασίλισσα» πάτησε… γκάζι και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας έτσι στο πολύτιμο αυτό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Τεό Μαλεντόν να έχει 13 και τον Τρέι Λάιλς να έχει 12 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ο Κρις Τζόουνς με 15 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ από 13 πόντους μέτρησαν Ελάιζα Μπράιαντ και Τζόναθαν Μότλεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-35, 71-60, 92-83

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 12 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Αμπάλδε 6 (1/1 τρίποντο), Καμπάσο 11 (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ασίστ), Οκίκι 6, Χεζόνια 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μάλεντον 13 3/6 δίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντεκ 8 (4/5 δίποντα), Γκαρούμπα 2 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιουλ 3, Φελίς 10 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Λεν

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 13 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Τζόουνς 15 (5/6 δίποντα, 3 ασίστ), Μπλέικνι 3, Μπράιαντ 13 (5/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Τιμόρ 2, Έντουαρντς 10 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μάλκολμ 2, Ράντολφ 2, Μίτσιτς 8 (4/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέινραϊτ 5, Οτούρου 10 (5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάνταρ