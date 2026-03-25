Αυτές είναι οι αμοιβές του προέδρου και των μελών της ΔΕΑΒ

Με 400 ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 12 συνεδριάσεις τον μήνα ανέρχεται η αμοιβή του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), ενώ ο αναπληρωτής του αμείβεται με 340 ευρώ την συνεδρίαση με όριο της 12 τον μήνα και το κάθε μέλος από 140 ευρώ πάλι με όριο τις 12 τον μήνα.

Αναλυτικά η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την εκ νέου αποζημίωση των μελών της ΔΕΑΒ:

α) για τον Πρόεδρο, συνταξιούχο ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα,

β) για τον Αντιπρόεδρο, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους κατόχου πτυχίου νομικής,το ποσό των τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα,

γ) για το τακτικό μέλος, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους κατόχου πτυχίου νομικής, το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα,

δ) για το τακτικό μέλος, αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα και

ε) για το τακτικό μέλος, υπάλληλο σε επίπεδο προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος της αρμόδιας, σε θέματα επαγγελματικού αθλητισμού, οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα.

Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνον όταν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

Η απόφαση ισχύει από 01-01-2026 και μέχρι τις 09-02-2028 ημερομηνία λήξης της θητείας της Επιτροπής.

Η Δ.Ε.Α.Β. (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) συστήθηκε με το άρθρο 41Α του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α/1999) στο οποίο και αναφέρονται λεπτομερώς, όπως και σε άλλα άρθρα του, το έργο, οι αρμοδιότητές της, κλπ. και αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό.

Συνεργάζεται με την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη (Αθλητικούς Εισαγγελείς κλπ. κάθε βαθμού), Υπηρεσίες της Πολιτείας (Γ.Γ. Αθλητισμού κλπ.), τις Ομοσπονδίες, τις Διοργανώτριες Αρχές, τα Σωματεία, κλπ.