Αυτές είναι οι αμοιβές του προέδρου και των μελών της ΔΕΑΒ
Ποδόσφαιρο 25 Μαρτίου 2026, 17:25

Αυτές είναι οι αμοιβές του προέδρου και των μελών της ΔΕΑΒ

Με υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση ο πρόεδρος θα αμείβεται με 400 ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 12 τον μήνα. Διαβάστε για τον αναπληρωτή πρόεδρο και για τα μέλη

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Με 400 ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 12 συνεδριάσεις τον μήνα ανέρχεται η αμοιβή του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), ενώ ο αναπληρωτής του αμείβεται με 340 ευρώ την συνεδρίαση με όριο της 12 τον μήνα και το κάθε μέλος από 140 ευρώ πάλι με όριο τις 12 τον μήνα.

Αναλυτικά η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την εκ νέου αποζημίωση των μελών της ΔΕΑΒ:

α) για τον Πρόεδρο, συνταξιούχο ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα,

β) για τον Αντιπρόεδρο, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους κατόχου πτυχίου νομικής,το ποσό των τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα,

γ) για το τακτικό μέλος, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους κατόχου πτυχίου νομικής, το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα,

δ) για το τακτικό μέλος, αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα και

ε) για το τακτικό μέλος, υπάλληλο σε επίπεδο προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος της αρμόδιας, σε θέματα επαγγελματικού αθλητισμού, οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά συνεδρίαση και για μέχρι 12 (δώδεκα) συνεδριάσεις τον μήνα.

Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνον όταν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

Η απόφαση ισχύει από 01-01-2026 και μέχρι τις 09-02-2028 ημερομηνία λήξης της θητείας της Επιτροπής.

Η Δ.Ε.Α.Β. (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) συστήθηκε με το άρθρο 41Α του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α/1999) στο οποίο και αναφέρονται λεπτομερώς, όπως και σε άλλα άρθρα του, το έργο, οι αρμοδιότητές της, κλπ. και αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό.

Συνεργάζεται με την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη (Αθλητικούς Εισαγγελείς κλπ. κάθε βαθμού), Υπηρεσίες της Πολιτείας (Γ.Γ. Αθλητισμού κλπ.), τις Ομοσπονδίες, τις Διοργανώτριες Αρχές, τα Σωματεία, κλπ.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Σύνταξη
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
