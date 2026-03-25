Μπροστά θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας τα ξημερώματα της Κυριακής, 29 Μαρτίου, οπότε και τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε μία ώρα πρωινού ύπνου.

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται πάντα Κυριακή που οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι μειωμένες

Ειδικότερα, αυτή την Κυριακή στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες του ρολογιού θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και από 3:00 θα δείξουν 04:00.

Όπως υπενθυμίζει σχετικά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».

Γιατί πάντα Κυριακή

Ο λόγος που η θερινή ή η χειμερινή ώρα τίθεται σε ισχύ πάντα ημέρα Κυριακή έχει να κάνει με τη σύγχυση που προκαλεί στους ανθρώπους αυτή η αλλαγή. Η τελευταία ημέρα της εβδομάδας προτιμάται καθώς εκείνη τη μέρα δραστηριοποιούνται λιγότεροι άνθρωποι και έτσι οι περισσότεροι έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

Σε πολλές χώρες του κόσμου η αλλαγή γίνεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, αλλά στην Ευρώπη η θερινή ώρα αρχίζει και τελειώνει κάθε τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και του Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Το βασικό πλεονέκτημα της αλλαγής είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο. Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά ώστε να αξιοποιούμε περισσότερο το φως της ημέρας, ενώ το φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Τα μειονεκτήματα

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η αλλαγή ώρας μπορεί να διαταράξει την ευθυγράμμιση του σώματός μας με το ηλιακό φως, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε στέρηση ύπνου.

Η αλλαγή της ώρας ανά εποχή έρχεται επίσης σε αντίθεση με τον αρχικό στόχο, που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με την Ariadna Güell Sans, αναπληρώτρια διευθύντρια της Time Use Initiative, «έχει αποδειχθεί λανθασμένο μέτρο και έτσι δεν μας βοηθά πλέον στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς δημιουργήθηκε σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε το διαδίκτυο και η κατανάλωση ενέργειας ήταν αρκετά διαφορετική από ό,τι σήμερα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσπαθήσει να τερματίσει τις εξαμηνιαίες αλλαγές της ώρας με μια οδηγία που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την είχε εγκρίνει με μεγάλη πλειοψηφία και ευρεία πολιτική συναίνεση: 410 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 51 αποχές.

Ωστόσο, τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν, με αποτέλεσμα η πρόταση να έχει μπλοκαριστεί μέχρι στιγμής. Οι κυβερνήσεις αποθαρρύνονται από το να ενεργούν ανεξάρτητα στα θέματα αυτά, καθώς η ΕΕ επιθυμεί η όποια αλλαγή να είναι ταυτόχρονη για την προστασία της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.