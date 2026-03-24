Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου μια είδηση άρχισε να κάνει την εμφάνισή της -και να περνάει στα ψιλά- στα πολιτιστικά μίντια του πλανήτη. Η Βαλερί Περίν, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 82 ετών στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια.

Με μια πρώτη ματιά το πρόσωπο της φωτογραφίας σου θυμίζει κάτι, αλλά το όνομα δεν σου λέει και πολλά. Και όμως, η γεννημένη στο Τέξας ηθοποιός, ήταν γνωστή σε όλους μας, καθώς ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των δύο πρώτων ταινιών του Superman με τον Κρίστοφερ Ριβ.

Η Βαλερί Περίν είχε υποδυθεί την Ιβ Τεσμάχερ, το όμορφο και αφελές κορίτσι του Λεξ Λούθορ, καταφέρνοντας να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Ωστόσο για τους γνώστες του κινηματογράφου, ήταν ήδη ένα γνωστό και ταλαντούχο όνομα στον χώρο της 7ης Τέχνης.

Τέσσερα χρόνια προτού σταθεί στο πλευρό του Τζιν Χάκμαν και απέναντι από τον Ριβ, η Βαλερί Περίν είχε πρωταγωνιστήσει στο Lenny μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών και από μια υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες και στα Όσκαρ.

Η αλήθεια είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η καριέρα της ήταν έτοιμη να απογειωθεί – στα 35 της χρόνια ήταν ήδη βραβευμένη και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο στον χώρο του θεάματος, ποτέ δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πιο θα είναι το μέλλον σου.

Και αυτό η Βαλερί Περίν το κατάλαβε από πρώτο χέρι. Όσο περνούσε ο καιρός άρχισε να εμφανίζεται όλο και σε πιο περιορισμένους ρόλους και μικρές παραγωγες. Τα nineties την βρήκαν να δοκιμάζει την τύχη της περισσότερο στην τηλεόραση και λιγότερο στη μεγάλη οθόνη, έως ότου μπήκε η νέα χιλιετία και οι προτάσεις ερχόντουσαν με το σταγονόμετρο.

Η τελευταία της εμφάνιση ήρθε το 2016 στην ταινία Silver Skies – έναν χρόνο μετά αφού είχε γίνει γνωστό ότι διαγνώστηκε με Πάρκινσον. Από τότε η ζωή της κύλισε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά όταν ξεκινούσε την καριέρα της τη δεκαετία του ’70.

Το ατύχημα και η Οικογένεια Μάνσον

Η ζωή της Βαλερί Περίν, ωστόσο, δεν σημαδεύτηκε μόνο από το πρόβλημα υγείας και την καριέρα που δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει. Ήταν γεμάτη από τραγωδίες και χτυπήματα της μοίρας – ιδιαίτερα σε προσωπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού η γνωστή ηθοποιός δεν παντρεύτηκε ποτέ στη ζωή της. Ωστόσο, δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον γάμο – όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και ενώ ζούσε στο Λας Βέγκας, θα ξεκινήσει σχέση με τον επιχειρηματία και φανατικό συλλέκτη όπλων Μπιλκ Χάρμαν. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν τέλεια στην προσωπική της ζωή, ο γάμος τους είναι προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 1969, ωστόσο ένα μήνα πριν… ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας ο Χάρμαν θα χάσει τη ζωή του σε ένα ατύχημα με όπλο.

Και η μοίρα δεν είχε τελειώσει το «έργο» της με την Περίν. Λίγο καιρό μετά, θα αρχίσει να βγαίνει με τον κομμωτή των celebrities Τζέι Σέμπρινγκ. Μια μέρα θα την προσκαλέσει στο σπίτι μιας φίλης του, ωστόσο η Βαλερί δεν θα καταφέρει να πάει, καθώς προέκυψε ένα πρόβλημα στη δουλειά.

Το βράδυ της 8 Αυγούστου 1969, τέσσερα μέλη της οικογένειας Μάνσον θα μπουν στο σπίτι της Σάρον Τέιτ στο Λος Άντζελες, σφάζοντας όσους βρίσκονταν μέσα. Ανάμεσά τους και ο Τζέι Σέμπρινγκ.

Η προσωπική ζωή της Περίν, έφτασε να γίνει διεστραμμένο αστείο από τους stand-up comedians της εποχής. «Αν δεν συμπαθείς κάποιον, τότε κανόνισέ του ραντεβού με τη Βαλερί. Σε τρεις μήνες θα είναι νεκρός» φέρεται να είπε κάποιος σε ένα σόου στο Stardust του Λας Βέγκας.

Δεν είναι τυχαίο που από τότε, η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να κρατήσει τη προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.