Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Φροίξος Φυντανίδης
Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου μια είδηση άρχισε να κάνει την εμφάνισή της -και να περνάει στα ψιλά- στα πολιτιστικά μίντια του πλανήτη. Η Βαλερί Περίν, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 82 ετών στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια.

Με μια πρώτη ματιά το πρόσωπο της φωτογραφίας σου θυμίζει κάτι, αλλά το όνομα δεν σου λέει και πολλά. Και όμως, η γεννημένη στο Τέξας ηθοποιός, ήταν γνωστή σε όλους μας, καθώς ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των δύο πρώτων ταινιών του Superman με τον Κρίστοφερ Ριβ.

Η Βαλερί Περίν είχε υποδυθεί την Ιβ Τεσμάχερ, το όμορφο και αφελές κορίτσι του Λεξ Λούθορ, καταφέρνοντας να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Ωστόσο για τους γνώστες του κινηματογράφου, ήταν ήδη ένα γνωστό και ταλαντούχο όνομα στον χώρο της 7ης Τέχνης.

Τέσσερα χρόνια προτού σταθεί στο πλευρό του Τζιν Χάκμαν και απέναντι από τον Ριβ, η Βαλερί Περίν είχε πρωταγωνιστήσει στο Lenny μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών και από μια υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες και στα Όσκαρ.

Η αλήθεια είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η καριέρα της ήταν έτοιμη να απογειωθεί – στα 35 της χρόνια ήταν ήδη βραβευμένη και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο στον χώρο του θεάματος, ποτέ δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πιο θα είναι το μέλλον σου.

Και αυτό η Βαλερί Περίν το κατάλαβε από πρώτο χέρι. Όσο περνούσε ο καιρός άρχισε να εμφανίζεται όλο και σε πιο περιορισμένους ρόλους και μικρές παραγωγες. Τα nineties την βρήκαν να δοκιμάζει την τύχη της περισσότερο στην τηλεόραση και λιγότερο στη μεγάλη οθόνη, έως ότου μπήκε η νέα χιλιετία και οι προτάσεις ερχόντουσαν με το σταγονόμετρο.

Η τελευταία της εμφάνιση ήρθε το 2016 στην ταινία Silver Skies – έναν χρόνο μετά αφού είχε γίνει γνωστό ότι διαγνώστηκε με Πάρκινσον. Από τότε η ζωή της κύλισε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά όταν ξεκινούσε την καριέρα της τη δεκαετία του ’70.

Το ατύχημα και η Οικογένεια Μάνσον

Η ζωή της Βαλερί Περίν, ωστόσο, δεν σημαδεύτηκε μόνο από το πρόβλημα υγείας και την καριέρα που δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει. Ήταν γεμάτη από τραγωδίες και χτυπήματα της μοίρας – ιδιαίτερα σε προσωπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού η γνωστή ηθοποιός δεν παντρεύτηκε ποτέ στη ζωή της. Ωστόσο, δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον γάμο – όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και ενώ ζούσε στο Λας Βέγκας, θα ξεκινήσει σχέση με τον επιχειρηματία και φανατικό συλλέκτη όπλων Μπιλκ Χάρμαν. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν τέλεια στην προσωπική της ζωή, ο γάμος τους είναι προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 1969, ωστόσο ένα μήνα πριν… ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας ο Χάρμαν θα χάσει τη ζωή του σε ένα ατύχημα με όπλο.

Και η μοίρα δεν είχε τελειώσει το «έργο» της με την Περίν. Λίγο καιρό μετά, θα αρχίσει να βγαίνει με τον κομμωτή των celebrities Τζέι Σέμπρινγκ. Μια μέρα θα την προσκαλέσει στο σπίτι μιας φίλης του, ωστόσο η Βαλερί δεν θα καταφέρει να πάει, καθώς προέκυψε ένα πρόβλημα στη δουλειά.

Το βράδυ της 8 Αυγούστου 1969, τέσσερα μέλη της οικογένειας Μάνσον  θα μπουν στο σπίτι της Σάρον Τέιτ στο Λος Άντζελες, σφάζοντας όσους βρίσκονταν μέσα. Ανάμεσά τους και ο Τζέι Σέμπρινγκ.

Η προσωπική ζωή της Περίν, έφτασε να γίνει διεστραμμένο αστείο από τους stand-up comedians της εποχής. «Αν δεν συμπαθείς κάποιον, τότε κανόνισέ του ραντεβού με τη Βαλερί. Σε τρεις μήνες θα είναι νεκρός» φέρεται να είπε κάποιος σε ένα σόου στο Stardust του Λας Βέγκας.

Δεν είναι τυχαίο που από τότε, η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να κρατήσει τη προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ
Οι Γερμανοί και Έλληνες αντιστασιακοί και οι φοιτητές του τον λάτρευαν. Ο Χάμπερμας θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για πάντα. Η Γερμανία τον ξέχασε και η Ελλάδα απλά δεν τον γνωρίζει.

Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

