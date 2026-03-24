Super League: Το μεσημέρι οι κληρώσεις για play-off και play-out

Η regular season της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με ένα φινάλε γεμάτο… ανατροπές τόσο στην κορυφή και στα play off για τον τίτλο, αλλά και για το 5-8 και τα play out, όπου αναμένεται να γίνει μεγάλη «μάχη» για την παραμονή.

Οι 14 ομάδες της Λίγκας αναμένεται να μάθουν το πρόγραμμά τους στα play off 1-4, 5-8 και τα play out του πρωταθλήματος. Στα γραφεία της Λίγκας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κλήρωση.

Οι ώρες των κληρώσεων της Super League

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, η κλήρωση δεν θα είναι «καθρέφτης», το οποίο σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί η σειρά των αγώνων στον α’ και στον β’ γύρο, αλλά θα γίνει τυχαία.