Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Super League: Το μεσημέρι οι κληρώσεις για play-off και play-out
Ποδόσφαιρο 24 Μαρτίου 2026, 09:40

Super League: Το μεσημέρι οι κληρώσεις για play-off και play-out

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Super League για τα play-off και τα play-out του πρωταθλήματος.

Η regular season της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με ένα φινάλε γεμάτο… ανατροπές τόσο στην κορυφή και στα play off για τον τίτλο, αλλά και για το 5-8 και τα play out, όπου αναμένεται να γίνει μεγάλη «μάχη» για την παραμονή.

Οι 14 ομάδες της Λίγκας αναμένεται να μάθουν το πρόγραμμά τους στα play off 1-4, 5-8 και τα play out του πρωταθλήματος. Στα γραφεία της Λίγκας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κλήρωση.

Οι ώρες των κληρώσεων της Super League

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)
13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)
14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, η κλήρωση δεν θα είναι «καθρέφτης», το οποίο σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί η σειρά των αγώνων στον α’ και στον β’ γύρο, αλλά θα γίνει τυχαία.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

