Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) η κλήρωση των play-off και play-out της Super League στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής και άπαντες έμαθαν τη σειρά των αγώνων που θα δώσουν στα… μίνι πρωταθλήματα που θα κρίνουν την έκβαση του τίτλου, τις θέσεις 5-8 και φυσικά την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα της διαδικασίας. Ακολούθως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν Παναθηναϊκό εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική, ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 3η και στο Φάληρο για την 4η, εντός με Παναθηναϊκό την 5η και φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το τέλος της διαδικασίας πάντως, ο Δ’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα στη σειρά των αγώνων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Καραπαπάς:

«Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποιός θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους: να πάρουμε το πρωτάθλημα».