Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.
- Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
- Και ερευνητής και δικηγόρος – Μπορεί η ΑΙ να βάλει τάξη στη Δικαιοσύνη;
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
- ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με πτυχία «μαϊμού»
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) η κλήρωση των play-off και play-out της Super League στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής και άπαντες έμαθαν τη σειρά των αγώνων που θα δώσουν στα… μίνι πρωταθλήματα που θα κρίνουν την έκβαση του τίτλου, τις θέσεις 5-8 και φυσικά την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα της διαδικασίας. Ακολούθως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν Παναθηναϊκό εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική, ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 3η και στο Φάληρο για την 4η, εντός με Παναθηναϊκό την 5η και φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μετά το τέλος της διαδικασίας πάντως, ο Δ’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα στη σειρά των αγώνων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Καραπαπάς:
«Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποιός θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.
Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους: να πάρουμε το πρωτάθλημα».
- Τη Δεύτερα το ΔΣ της Super League για τις ακριβείς ημέρες και ώρες των playoffs και playouts
- Η μάχη για τη παραμονή στη Super League: Το πρόγραμμα των play out
- Ποια είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στα play offs και τα play outs της Super League
- Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
- Super League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play-off
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
- Τζον Πουλακίδας: Η νέα πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στους Γουόριορς (vid)
