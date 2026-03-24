Ολυμπιακός: Η 12άδα των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι με τη Βαλένθια
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε τη 12άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε (24/3, 21:30) στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια σε μία αγωνιστική που για τις υπόλοιπες ομάδες είναι «διπλή» και για τον ίδιο υπάρχει μόνο ένα ματς, καθώς αυτό με την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague το έχει δώσει.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 με τους οποίους θα πορευθεί στο παιχνίδι με τις «νυχτερίδες», αφήνοντας έξω τον Σακίλ ΜακΚίσικ και βάζοντας σε αυτή τον Φρανκ Νιλικίνα που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.
Για τον Ολυμπιακό δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία για το ματς της 33ης αγωνιστικής της Euroleague ο Κόρι Τζόσεφ, ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης κι ο Μουστάφα Φαλ.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις