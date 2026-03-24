newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαρτίου 2026, 10:53

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Spotlight

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, για ακόμη μια φορά, επιδεικνύει πλήρη αδιαφορία για την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες αγρότες», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κοινή ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και του τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, τονίζεται χαρακτηριστικά ότι «η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως ‘στήριξη’, αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό ‘καμουφλάζ’, απέναντι στην αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει το κόστος παραγωγής».

Τα αρμόδια στελέχη της Κουμουνδούρου εξηγούν, καταρχάς, πως «η επιδότηση στα λιπάσματα είναι ανεπαρκής, αφού το 15% δεν εξασφαλίζει την πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής και αφήνει τους αγρότες ανυπεράσπιστους απέναντι στην αισχροκέρδεια των καρτέλ που ελέγχουν την αγορά εισροών. Παράλληλα, η επιδότηση στο diesel, δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις συνεχείς αυξήσεις της διεθνούς τιμής πετρελαίου, αφήνοντας τους Έλληνες παραγωγούς με ισχνό εισόδημα και αβέβαιο μέλλον».

«Αποσπασματικές επιδοτήσεις από το ‘επιτελικό κράτος Μητσοτάκη’»

«Οι παραγωγοί μας, σήμερα, βρίσκονται σε κατάσταση ασφυξίας: οι τιμές των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, των σπόρων και της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, με το συνολικό κόστος παραγωγής να ξεπερνά κάθε όριο βιωσιμότητας και οι αγρότες μας να μένουν εκτεθειμένοι στην ακρίβεια, στον οικονομικό στραγγαλισμό και στην ανασφάλεια», προσθέτουν, υπογραμμίζοντας πως «το ‘Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη’, αντί να εφαρμόσει ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης και ρύθμισης των τιμών, περιορίζεται σε μικρές, αποσπασματικές επιδοτήσεις. Αποφεύγει συστηματικά να εφαρμόσει πραγματικές πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής, όπως πλαφόν στις τιμές λιπασμάτων και καυσίμων, στοχευμένα κίνητρα για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων αγροτών, που αποτελούν τη ‘ραχοκοκαλιά’ της ελληνικής υπαίθρου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει:
• «Επιβολή πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με ειδική έκπτωση 50% για αγρότες και κτηνοτρόφους.
• »Μη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση και θεσμοθέτηση κάρτας πετρελαίου αγρότη.
• »Επιδότηση στην αγορά λιπασμάτων και ζωοτροφών και μηδενικό ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια».

«Η ελληνική ύπαιθρος δεν χρειάζεται επικοινωνιακά μέτρα περιορισμένης διάρκειας και αποτελεσματικότητας, χρειάζεται πολιτική βούληση, σχεδιασμό και πράξεις. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα, αξιοπιστία και κοινωνικό πρόσημο. Χρειάζεται μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, που θα θέσει στο επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ουσιαστική στήριξη της παραγωγής», τονίζει καταληκτικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Σύνταξη
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο