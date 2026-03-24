Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του «δράκου» του Πειραιά

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Τρίτη 24.03.2026 τα στοιχεία του 36χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά τουλάχιστον σε 7 γυναίκες στον Πειραιά.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του κατηγορούμενου Αιγυπτίου που έδωσε τα στοιχεία η Ελληνική Αστυνομία.

Οι 7 επιθέσεις του

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό.

Αναλυτικά, οι επιθέσεις που του αποδίδονται έχουν ως εξής:

• Στις 26 Ιουλίου 2025, προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 25χρονης, κοντά στον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός».

• Στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, επιτέθηκε σε 25χρονη στην περιοχή του Κορυδαλλού.

• Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, προέβη σε αντίστοιχη πράξη σε βάρος 25χρονης, εκ νέου κοντά στον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός».

• Στις 20 Νοεμβρίου 2025, προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 35χρονης στην περιοχή του Πειραιά.

• Στις 24 Νοεμβρίου 2025, επιτέθηκε σε 37χρονη, επίσης στην περιοχή του Πειραιά.

• Στις 12 Δεκεμβρίου 2025, προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης στον Κορυδαλλό.

• Στις 7 Φεβρουαρίου 2026, φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει 20χρονη, κοντά στον σταθμό του μετρό «Μανιάτικα», στα Καμίνια.

Συνελήφθη τη Δευτέρα

Ο 36χρονος, Αιγύπτιος, συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 16.03.2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου από την προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή του σε σοβαρές υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων.

Ειδικότερα, ο 36χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, εντόπιζε κυρίως νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που κινούνταν με τα πόδια κοντά σε σταθμούς Μετρό στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στη συνέχεια προέβαινε σε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προσβάλλοντας βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, ενώ σε μία περίπτωση αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε επτά.

Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες του κατηγορούμενου, καθώς και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.