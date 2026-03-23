newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 16:28

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Spotlight

Το βράδυ της 22ας Μαρτίου 2026 ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα είδε το πρωθυπουργικό του γραφείο και άλλα υπουργικά κτήρια να βομβαρδίζονται από πυροτεχνήματα και μολότωφ που εκτόξευσαν χιλιάδες διαδηλωτές. Διανύοντας την τέταρτη θητεία του, ο Ράμα συγκέντρωσε τη λαϊκή οργή με αφορμή το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με πρωταγωνίστρια την ίδια του την αναπληρώτρια Μπελίντα Μπαλούκου. Άρχισε να τρίζει η καρέκλα του ή θα αντέξει;

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αφού είχε προηγηθεί πανεθνική διαδήλωση της αντιπολίτευσης στην Αλβανία, στα Τίρανα.

Η χώρα μαστίζεται από τη διαφθορά η οποία αγγίζει ανώτατα κλιμάκια και αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό.

Πρόσφατα η Ειδική Εισαγγελία της Αλβανίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), που συστήθηκε το 2016 για να διερευνήσει για πρώτη φορά υποθέσεις υψηλού προφίλ, χτύπησε την πόρτα και της Μπαλούκου, αναπληρώτριάς του Ράμα και υπουργού Υποδομών και Ενέργειας.

Καθώς οι έρευνες κατά της διαφθοράς εντείνονται, η SPAK βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόκληση από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, η οποία σχεδιάζει να περιορίσει τις εξουσίες της.

Η σύλληψη της Μπαλούκου μπορεί να οδηγούσε τις έρευνες στον ίδιο τον Αλβανό πρωθυπουργό σύμφωνα με άτομα της αντιπολίτευσης.

Αν και μέχρι τώρα πολλοί αξιωματούχοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχουν πιαστεί στα δίχτυα της δικαιοσύνης, όταν η SPAK πλησίασε την Μπαλούκου, ο Ράμα σχεδίασε τον περιορισμό των εξουσιών της.  Ειδικότερα, όταν η εισαγγελία κατηγόρησε την υπουργό για παρεμβάσεις σε διαδικασίες κρατικών προμηθειών άνω των 200 ευρώ, ο Ράμα πρότεινε νέο νόμο που θα εμποδίει τη SPAK και το ειδικό δικαστήριο να θέτουν σε αναστολή ανώτερους αξιωματούχους.

Όταν λοιπόν η SPAK ζήτησε από το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της Μπαλούκου ώστε να επιτραπεί η σύλληψή της, η σοσιαλιστική πλειοψηφία, στα μέσα Μαρτίου, ψήφισε κατά της άρσης της ασυλίας της. Μπορεί ο Ράμα να απομάκρυνε την Μπαλούκου από τα δύο πανίσχυρα πόστα της, αλλά δεν θα επέτρεπε να την αναλάβει η Δικαιοσύνη. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε προκλητικά ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία σήμερα έκανε ακριβώς αυτό που θα έκανε κάθε δημοκρατικό κοινοβούλιο στην Ευρώπη».

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Άμστερνταμ αντέδρασαν στην ψηφοφορία, ζητώντας να μην υπάρξουν παρεμβάσεις στη δικαστική διαδικασία. Ήδη από το 2025 η Κομισιόν σημείωνε σε έκθεσή της ότι η διαφθορά στην Αλβανία «παρέμεινε εκτεταμένη σε ευάλωτους τομείς, επηρεάζοντας τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς εξακολούθησε να έχει περιορισμένο αντίκτυπο και ο συντονισμός με τις διωκτικές αρχές παρέμεινε αδύναμος. Οι ελλείψεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εξακολουθούν να πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Ο εφτάψυχος Ράμα

Ενώ η Αλβανία έχει πολύ χαμηλές επιδόσεις στους θεσμούς και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και επί Ράμα, πως είναι δυνατόν να παραμένει στην εξουσία για χρόνια; Θα λέγαμε πως τέσσερις είναι οι λόγοι:

Επηρεάζει τις εκλογές

Πρώτον, ο Ράμα φαίνεται πως βάζει το χέρι του στον επηρεασμό των εκλογών. Σύμφωνα με παρατηρητές που έχει επικαλεστεί το Freedom House, το κόμμα του Ράμα «έκανε κατάχρηση κρατικών πόρων για να αποκομίσει πολιτικό πλεονέκτημα σε αρκετούς δήμους κατά την προεκλογική περίοδο, μια στρατηγική ιδιαίτερα αποτελεσματική σε τοπικό επίπεδο, όπου πολλές δημοτικές αρχές αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και εξαρτώνται από την κεντρική κυβέρνηση».

Πράγματι ότι συγκλείνει και ο ΟΑΣΕ (Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) o οποίος σε  παρατήρησε ότι ενώ οι εκλογές του 2025 : οργανώθηκαν καλά, οι παρατηρητές μας κατέγραψαν εκτεταμένο εκφοβισμό και κατάχρηση δημόσιων πόρων κατά την προεκλογική εκστρατεία».

Η αντιπολίτευση μάλιστα συνδέει την παραμονή του Ράμα στην εξουσία με παράνομες ροές χρήματος. Όπως σημειώνεται στους Tirana Times  οι επικριτές του Ράμα υποστηρίζουν ότι «η διακίνηση ναρκωτικών, έχει συμβάλει στη διατήρηση της εξουσίας μέσω του κατασκευαστικού τομέα, τον οποίο περιγράφουν ως βασικό κανάλι νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ιδίως στα Τίρανα και κατά μήκος των παραλιακών περιοχών».

Διαλυμένη πλην διεφθαρμένη αντιπολίτευση

Δεύτερος βασικός λόγος είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει αντιπάλους, τουλάχιστον σε βαθμό που να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική. Η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη και το σημαντικότερο έχει στους κόλπους της ηγέτες εξίσου διεφθαρμένους.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος Σαλί Μπερίσα είχε τεθεί τον Δεκέμβριο του 2023 σε κατ’ οίκον περιορισμό για έναν χρόνο, καθώς η κυβέρνησή το 2008 ήθελε να αλλάξει τον νόμο για να μπορεί να ιδιωτικοποιήσει αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του Κόμματος της Ελευθερίας, Ιλίρ Μέτα, βρίσκεται στα δικαστήρια  με κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και η πρώην επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κινήματος για την Ένταξη Μόνικα Κριεμάντι. Η Κριεμάντι, σε αντίθεση με τον Ιλίρ Μέτα, δεν έχει συλληφθεί, αλλά υποχρεούται να εμφανίζεται τακτικά στην εισαγγελία.

Έτσι, όπως έχει σημειώσει ο αναλυτής Mentor Kikia: «Οι πολίτες είναι δύσπιστοι, έχοντας συστηματικά ψηφίσει το μικρότερο κακό για να απομακρύνουν το μεγαλύτερο κακό από την εξουσία».

Προσωποπαγή και πελατειακό κόμματα

Ο τρίτος λόγος είναι δομικός, φταίει το αλβανικό σύστημα. Όπως σημειώνει το Freedom House που κατατάσσει την Αλβανία «υβριδικά καθεστώτα»: «η εθνική διακυβέρνηση στην Αλβανία είναι δημοκρατική, αν και κυριαρχείται από πελατειακή κομματική πολιτική και από ατομικές προσωπικότητες των κύριων κομμάτων». Σε άλλη έκθεσή της προσθέτει: «Η Αλβανία έχει ιστορικό ανταγωνιστικών εκλογών, αν και τα πολιτικά κόμματα είναι έντονα πολωμένα και συχνά οργανωμένα γύρω από ηγετικές προσωπικότητες». Συνεπώς, ο έντονα προσωποπαγής χαρακτήρα του αλβανικού κομματικού τοπίου εξυπηρετεί προσωπικότητες σαν τον Έντι Ράμα.

Ο αριθμός των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που κατηγορούνται για διαφθορά ή κατάχρηση εξουσίας από τη SPAK «δείχνει τον ενδημικό χαρακτήρα της εξάπλωσης της διαφθοράς στη χώρα μας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη και σημασία της καταπολέμησής της», δήλωσε στο Balkan Insight ο Μίγκεν Κιράτζι από την αλβανική ΜΚΟ Qendresa Qytetare [Πολιτική Αντίσταση].

Οι Ευρωπαίοι τον νομιμοποίησαν

Τέταρτος πολύ βασικός παράγοντας στην αντοχή του Ράμα είναι η ευρωπαϊκή νομιμοποίηση που το παρέχουν οι Ευρωπαίοι.

Για τον Αντόνιο Κόστα είναι «πάντα χαρά» του να συναντά τον Ράμα και χαρακτηρίζοντας τον Απρίλιο του 2025 «ενθαρρυντική» την πρόοδο της Αλβανίας στην ενταξιακή πορεία, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε πει ότι η Αλβανία είναι «στον δρόμο» (on track) για την ΕΕ και ευχαρίστησε προσωπικά τον Ράμα για τη «σκληρή δουλειά», τη «δέσμευση» και τη «φιλία» του. Η επίτροπος Μάρτα Κος, μάλιστα είχε ξεχωρίσει την Αλβανία για την πρόοδό της στις μεταρρυθμίσεις. Η δε πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, αφού έκλεισε τις συμφωνίες με τον Ράμα στο μεταναστευτικό είχε ευχαριστήσει δημόσια τον ίδιο, τους… θεσμούς της Αλβανίας. Οι Ευρωπαίοι άνοιξαν την αγκαλιά τους σε έναν ηγέτη που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να μην ασκεί «μη απαραίτητες διώξεις».

Όταν λοιπόν οι Ευρωπαίοι δέχονται να πραγματοποιηθεί και η σύνοδος (Μάιος 2025) της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με ηγέτες από όλη την Ευρώπη στα Τίρανα τότε ο ο Ράμα «πουλάει» στο κοινό του την εικόνα του αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρώπη, προσδίδοντάς την νομιμότητα σε οτιδήποτε κάνει στο εσωτερικό. Έτσι, στην πραγματικότητα η χώρα παραμένει βυθισμένη στη διαφθορά δίχως να υπάρχει ουσιαστική πίεση από την Ευρώπη. «Η στήριξη που έλαβε η Αλβανία από τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ λειτούργησε υπέρ του» έχει υποστηρίξει η Tefta Kelmendi από το ECFR.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Κόσμος
Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Σύνταξη
Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» – «Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς» αν αποτύχουν οι συνομιλίες
Έγιναν συνομιλίες; 23.03.26 Upd: 16:03

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» – «Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη το διαψεύδει και τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του πλάνα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Σύνταξη
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόπουλος
Γιώργος Πανταζόγλου
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Super League 23.03.26

Τα... παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο