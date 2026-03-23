Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της Αλβανίας χθες Κυριακή, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα και της κυβέρνησής του εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Η διαδήλωση, που διοργανώθηκε από το κύριο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, κλιμακώθηκε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα, με διαδηλωτές να πετούν μολότοφ και κροτίδες και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και αντλίες νερού

BREAKING: Police fired water cannons at protesters in Albania after they threw petrol bombs and firecrackers at the residence of Prime Minister Edi Rama pic.twitter.com/4txLiz0eKG — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 22, 2026

Συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ και κροτίδες κατά υπουργικών κτιρίων και αστυνομικών οχημάτων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των αρχών.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος. Εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν τοποθετηθεί σε όλα τα Τίρανα, με πολλούς δρόμους να έχουν κλείσει για την κυκλοφορία καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονταν στο κέντρο της πόλης.

Συνεχιζόμενη πολιτική αναταραχή

Η χθεσινή διαμαρτυρία είναι η τελευταία σε μια σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν συγκλονίσει την Αλβανία τους τελευταίους μήνες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν την εκστρατεία τους ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως διαφθορά της κυβέρνησης, διατηρώντας την πίεση στην κυβέρνηση Ράμα παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για διάλογο.

Δεν υπάρχει άμεση επίλυση

Καθώς οι ομάδες της αντιπολίτευσης δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης και η κυβέρνηση απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτηση, η Αλβανία φαίνεται να οδεύει προς συνεχιζόμενες πολιτικές αναταραχές.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά καθώς το μεσογειακό έθνος αγωνίζεται να διατηρήσει τη σταθερότητα εν μέσω αυξανόμενων εσωτερικών διαιρέσεων.