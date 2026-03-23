Μπαρτομέου: «Όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης του Μέσι, τον έδιωξαν»
Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοσέπ Μπαρτομέου έκανε αποκαλύψεις σχετικά με την αποχώρησε του Λιονέλ Μέσι από τους Μπλαουγκράνα Μπαρτσελόνα.
Το καλοκαίρι του 2021 ο Λιονέλ Μέσι χώρισε τους δρόμους του με την Μπαρτσελόνα σε ένα διαζύγιο που είχε πέσει ως «κεραυνός εν αιθρία» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Πέντε χρόνια αργότερα ο πρώην Πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοσέπ Μπαρτομέου μιλάει για εκείνο το διάστημα επιρρίπτοντας ευθύνες στη διοίκηση που τον διαδέχθηκε για τη φυγή του Αργεντινού σταρ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτομέου για τον Μέσι:
«Όλοι μιλούν για τη δύναμη του Λίο όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο Μέσι δεν αποφάσιζε για μεταγραφές ή προπονητές. Δεν είχε κανένα προνόμιο. Εκτός αγωνιστικού κομματιού, δεν έπαιρνε ποτέ αποφάσεις. Τον Αύγουστο του 2020, όταν ο Μέσι ζήτησε να φύγει, του είπα όχι γιατί είναι το πιο σημαντικό μας περιουσιακό στοιχείο και μία από τις βασικές πηγές εσόδων μας.
Δεν μπορούσα να του δώσω ελεύθερη μεταγραφή και, άλλωστε, είχε συμβόλαιο. Νομίζω ότι το κατάλαβε και γι’ αυτό έμεινε. Πίστευε ότι σε λίγους μήνες θα υπήρχε νέο διοικητικό συμβούλιο που θα ανανέωνε το συμβόλαιό του. Η έκπληξή του ήρθε όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης και τον έδιωξαν» .
- Μπαρτομέου: «Όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης του Μέσι, τον έδιωξαν»
