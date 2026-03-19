Ο Μέσι… τα ‘χει 900: Ιστορικό ορόσημο για τον θρύλο της μπάλας (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματάει να σκοράρει και να γράφει Ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να βρίσκει δίχτυα κόντρα στη Νάσβιλ για τη ρεβάνς του CONCACAF Champions Cup και να πετυχαίνει το 900ό της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Μέσι έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα, ενώ έγινε ο νεότερος σε ηλικία 38 χρόνων και 268 ημερών και έπειτα από 1142 ματς.

Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Μέσι:

MESSI SCORES HIS 900TH CAREER GOAL 🔥 pic.twitter.com/sr6TlmMqo2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Ο Λιονέλ Μέσι έχει σκοράρει απέναντι σε πάνω από 150 ομάδες από όλες τις χώρες, όμως το αγαπημένο του «θύμα» δεν είναι άλλο από τη Σεβίλλη, απέναντι στην οποία έχει σκοράρει 38 φορές. Είναι με διαφορά η πρώτη και ακολουθεί η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει βρει δίχτυα 32 φορές.

Φυσικά στην πρώτη εξάδα δεν γινόταν να λείπει και η μεγάλη αντίπαλος της Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην οποία έχει σκοράρει 26 φορές, όσες το έχει κάνει και με την Μπέτις.

On this day in 2007: 19-year-old Leo Messi vs. Getafe One of the greatest goals of all time ✨ (via @FCBarcelona)pic.twitter.com/Ig6nmvDQYf — B/R Football (@brfootball) April 18, 2022

Τα αγαπημένα «θύματα» του Μέσι:

Σεβίλλη 38 γκολ

Ατλέτικο Μαδρίτης 32 γκολ

Βαλένθια 31 γκολ

Αθλέτικ Μπιλμπάο 29 γκολ

Ρεάλ Μπέτις 26 γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης 26 γκολ

Εσπανιόλ 25 γκολ

Χετάφε 23 γκολ

Λεβάντε 22 γκολ

Ντεπορτίβο 20 γκολ

Θέλτα 20 γκολ

Τα αγαπημένα του «θύματα» στην Ευρώπη:

Άρσεναλ 9 γκολ

Μίλαν/Σέλτικ 8 γκολ

Μπάγερ Λεβερκούζεν 7 γκολ

Μάντσεστερ Σίτι/Άγιαξ 6 γκολ

Τα γκολ που έχει σκοράρει ο Μέσι:

755 από τα 900 γκολ του είναι με το αριστερό πόδι

111 τέρματα με το δεξί πόδι, 30 γκολ με το κεφάλι και τέσσερα ακόμα καταγράφονται ως «άλλα»

724 γκολ σημειώθηκαν μέσα από την περιοχή, ενώ 176 εκτός αυτής

Έχει πετύχει 112 πέναλτι και 70 απευθείας εκτελέσεις φάουλ