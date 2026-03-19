Ο Μέσι… τα ‘χει 900: Ιστορικό ορόσημο για τον θρύλο της μπάλας (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Μαρτίου 2026, 10:12

Ο Μέσι… τα ‘χει 900: Ιστορικό ορόσημο για τον θρύλο της μπάλας (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε απέναντι στην Νάσβιλ και έφτασε τα 900 γκολ στην θρυλική του καριέρα, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τον μύθο του – Ποια είναι τα αγαπημένα του «θύματα».

Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματάει να σκοράρει και να γράφει Ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να βρίσκει δίχτυα κόντρα στη Νάσβιλ για τη ρεβάνς του CONCACAF Champions Cup και να πετυχαίνει το 900ό της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Μέσι έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα, ενώ έγινε ο νεότερος σε ηλικία 38 χρόνων και 268 ημερών και έπειτα από 1142 ματς.

Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Μέσι:

Ο Λιονέλ Μέσι έχει σκοράρει απέναντι σε πάνω από 150 ομάδες από όλες τις χώρες, όμως το αγαπημένο του «θύμα» δεν είναι άλλο από τη Σεβίλλη, απέναντι στην οποία έχει σκοράρει 38 φορές. Είναι με διαφορά η πρώτη και ακολουθεί η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει βρει δίχτυα 32 φορές.

Φυσικά στην πρώτη εξάδα δεν γινόταν να λείπει και η μεγάλη αντίπαλος της Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην οποία έχει σκοράρει 26 φορές, όσες το έχει κάνει και με την Μπέτις.

Τα αγαπημένα «θύματα» του Μέσι:

Σεβίλλη 38 γκολ
Ατλέτικο Μαδρίτης 32 γκολ
Βαλένθια 31 γκολ
Αθλέτικ Μπιλμπάο 29 γκολ
Ρεάλ Μπέτις 26 γκολ
Ρεάλ Μαδρίτης 26 γκολ
Εσπανιόλ 25 γκολ
Χετάφε 23 γκολ
Λεβάντε 22 γκολ
Ντεπορτίβο 20 γκολ
Θέλτα 20 γκολ

Τα αγαπημένα του «θύματα» στην Ευρώπη:

Άρσεναλ 9 γκολ
Μίλαν/Σέλτικ 8 γκολ
Μπάγερ Λεβερκούζεν 7 γκολ
Μάντσεστερ Σίτι/Άγιαξ 6 γκολ

Τα γκολ που έχει σκοράρει ο Μέσι:

755 από τα 900 γκολ του είναι με το αριστερό πόδι
111 τέρματα με το δεξί πόδι, 30 γκολ με το κεφάλι και τέσσερα ακόμα καταγράφονται ως «άλλα»
724 γκολ σημειώθηκαν μέσα από την περιοχή, ενώ 176 εκτός αυτής
Έχει πετύχει 112 πέναλτι και 70 απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Κόσμος
Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Σύνταξη
«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Σύνταξη
«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αττική - Επιστροφή μέχρι... νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

