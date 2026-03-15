Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)

Καλεσμένη στην ψηφιακή πλατφόρμα AZZ, η ηθοποιός και μοντέλο, Αντρέα Ρινκόν αναφέρθηκε, όχι και με τα καλύτερα λόγια, για τον Λιονέλ Μέσι. Παρουσιάζοντας το κινητό της ως απόδειξη, τόνισε ότι ο θρύλος του ποδοσφαίρου την έχει μπλοκάρει στο Instagram. «Δεν με νοιάζει αν με ξεμπλοκάρει, αυτό ανήκει σε μια άλλη ζωή», τόνισε.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής θέλησαν να κρατήσουν εκεί τη συζήτησης και προσπάθησαν να βγάλουν κάποια είδηση για μια πιθανή ρομαντική σχέση μεταξύ τους. Η ηθοποιός και μοντέλο προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις. Ωστόσο δεν έλειψαν και τα αιχμηρά σχόλια.

Τι είπε για τον Λιονέλ Μέσι

«Δεν είναι καθόλου αφελής! Ο κόσμος νομίζει ότι είναι ο Άγιος Λέο, αλλά ο Μέσι ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι είναι κάποιο αθώο αγόρι. Ήταν νέος, ελεύθερος και έκανε ό,τι ήθελε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το μπλοκ από τον Αργεντίνο, οι παρουσιαστές θέλησαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία, εμπλέκοντας τη σύζυγο του «πούλγκα», Αντονέλα Ροκούτσο: «Το θέμα είναι απολύτως ξεκάθαρο, η Αντονέλα το έκανε. Αντιδρά όπου αισθάνεται απειλή ή εντοπίζει μια γυναίκα από το παρελθόν του Λέο. Ο Μέσι μπλόκαρε την Αντρέα επειδή είχε εντολή να το κάνει στο σπίτι» είπαν και η Ρινκόν χαμογέλασε αινιγματικά.

Τέλος, η Ρινκόν ήταν αρκετά επικριτική και για την επίσκεψη της Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας πως ο Μέσι, ως ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο, φέρει τεράστια ευθύνη για τα μηνύματα που εκπέμπει μέσω των δημόσιων εμφανίσεών του.