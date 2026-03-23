ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία για τον πόλεμο στο Ιράν, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την πλήρη απουσία στήριξης της οικονομίας», αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η βουλευτής Ηρακλείου και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, και ο γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του κόμματος, Νίκος Κογιουμτσής.

Στην κοινή τους δήλωση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι «σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αυξημένες τιμές στις μεταφορές, η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων».

«Καμία πρόβλεψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Αναφέρουν ειδικότερα ότι ενώ «η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η μικρομεσαία επιχείρηση, βρίσκεται επί έτη αντιμέτωπη με αυξημένα λειτουργικά κόστη, περιορισμένη ρευστότητα και κατακόρυφες αυξήσεις σε ενέργεια και μεταφορές».

Η κυβέρνηση σήμερα, «σιώπησε» συμπληρώνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης», αναφέρουν.

Συμπληρώνουν δε ότι «η σιωπή αυτή δεν είναι απλώς μια παράλειψη, είναι άλλο ένα επεισόδιο μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής, μετά και την απουσία μέτρων των ΜΜΕ από την Κυβέρνηση στη ΔΕΘ».

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλούν την κυβέρνηση αμέσως να επανεξετάσει τη στάση της στα πάγια αιτήματα των μικρομεσαίων αγορών για ρύθμιση δόσεων, ισοτιμία στο τραπεζικό σύστημα με τη θέση ακατάλληλων λογαριασμών, αλλά και να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης τους, «πριν οι συνέπειες των αυξήσεων γίνουν μη αναστρέψιμες για την ελληνική αγορά».