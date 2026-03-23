Στήριξη της ψυχικής υγείας σε παιδιά και ίδρυση Κέντρου Νευροεπιστημών
Υγεία 23 Μαρτίου 2026, 19:48

Στήριξη της ψυχικής υγείας σε παιδιά και ίδρυση Κέντρου Νευροεπιστημών

Κάλυψη των ψυχικών αναγκών των παιδιών κατά την ανάπτυξή τους με την εκπαίδευση των γονέων τους προωθεί το υπουργείο Υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονέων τους στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και την έγκαιρη αναγνώριση από τους παιδιάτρους, προωθεί το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το ΕΚΠΑ, ιδρύεται Κέντρο Νευροεπιστημών για την Ανάπτυξη του Παιδιού & την Ψυχική Υγεία.

Στόχος είναι να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες ψυχικής υγείας των παιδιών ανά στάδιο ανάπτυξής τους, στηρίζοντας ταυτόχρονα και τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους.

Σχετικές ανακοινώσεις έκανε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε σχετική συνέντευξη Τύπου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της γενικής γραμματέως Δημόσιας Υγείας Χριστίνας – Μαρίας Κράββαρη.

Η ενασχόληση με το διαδίκτυο, με τα social media, οι καραντίνες, όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους στην επιβαρυνόμενη ψυχική υγεία των παιδιών

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα ψυχικής υγείας για τα παιδιά

Η αναπληρώτρια υπουργός επεσήμανε τις έρευνες που δείχνουν σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των παιδιών τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει οδηγήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να θέσει την Ψυχική Υγεία ως απόλυτη προτεραιότητα διεθνώς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχικής υγείας των παιδιών προβλέπεται η ψηφιοποίηση των εργαλείων έγκαιρου εντοπισμού στα συστήματα της ΗΔΥΚΑ για προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά, ώστε να διευκολύνεται ο παιδίατρος.

Επιπλέον, υλοποιείται πρόγραμμα για την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και ολόκληρης της οικογένειας.

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από Αυστραλούς ειδικούς επιστήμονες, αποτελεί μια από τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα ψυχικής υγείας των παιδιών που εφαρμόζεται στη χώρα μας και παρέχει στους γονείς παιδιών ηλικίας από 0-12 ετών:

  1. συμβουλευτικές υποστηρικτικές συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών, με προκαθορισμένες θεματικές,
  2. συμβουλευτικές ομάδες γονέων (5-12 ατόμων) εβδομαδιαίας συχνότητας για τουλάχιστον 8 εβδομάδες με εστίαση σε ζητήματα στα οποία δυσκολεύουν περισσότερο τους γονείς και
  3. ατομικές συνεδρίες υποστήριξης για γονείς με πιο αυξημένες ανάγκες.

Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, για όλους τους γονείς παιδιών ως 12 ετών στη χώρα μας.

Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει και ειδική ενημερωτική πλατφόρμα με υλικό ανά κάθε αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, ενώ το υπουργείο Υγείας και η UNICEF εξασφάλισαν τις απαιτούμενες άδειες για να λειτουργήσει και στη χώρα μας στα ελληνικά, παρέχοντας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας κάθε σχετική πληροφορία και υλικό υποστήριξης με βάση το αναπτυξιακό στάδιο κάθε παιδιού.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 177 επαγγελματίες υγείας και έχουν συμμετάσχει 5.000 γονείς.

Doomscrolling

Ένα ακόμη πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο αυτής της δράσης αφορά στην ευαισθητοποίηση για την επίδραση που έχει η συνεχής, παρατεταμένη και συχνά ακούσια συνήθεια σκρολαρίσματος των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο και ειδικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με κατανάλωση -σχεδόν αποκλειστικά- αρνητικών και αγχωτικών ειδήσεων και περιεχομένου (συνήθεια γνωστή και ως doomscrolling).

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιείται έρευνα που θα χαρτογραφήσει τις βασικές πτυχές αυτής της συνήθειας και τις επιπτώσεις της, προκειμένου να υλοποιηθεί αντίστοιχη παρέμβαση ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες της υπερβολικής ψηφιακής έκθεσης σε αρνητικό περιεχόμενο, την προώθηση πιο υγειών ψηφιακών συνηθειών και την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Κέντρο Νευροεπιστημών

Η χώρα μας αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία για

Για την κατανόηση των επιδράσεων του φαινομένου στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών και της επιπτώσεις που έχει η ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων στην ψυχική τους υγεία, η χώρα μας ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης του Κέντρου Νευροεπιστημών για την Ανάπτυξη του Παιδιού & την Ψυχική Υγεία.

Το Κέντρο αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βασική αποστολή του είναι η χαρτογράφηση των νευροβιολογικών αλλαγών στην παιδική ανάπτυξη στη σύγχρονη εποχή και η τροφοδότηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της Πολιτείας, ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται πολιτικές που προστατεύουν την ψυχική υγεία των παιδιών και τη νευροβιολογική τους ανάπτυξη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Υγιεινή περιόδου

Τέλος, υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα της Δράσης που αφορά στην Προαγωγή της Υγείας και της Υγιεινής της Περιόδου στα κορίτσια. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές και μαθήτριες από την Ε’ έως και τη Γ’ Γυμνασίου σε πανελλαδικό επίπεδο. Αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις  πραγματοποιούνται και για γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και την προώθηση ενός ανοιχτού και υποστηρικτικού διαλόγου γύρω από την έμμηνο ρύση. Επιπλέον, περιλαμβάνεται σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ενώ αναπτύσσεται και διαδικτυακή πλατφόρμα με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ομάδες-στόχο. Τέλος, προβλέπεται η δωρεάν διάθεση 18.288.000 προϊόντων περιόδου σε 125.000 μαθήτριες (το σύνολο των μαθητριών σε όλα τα σχολεία της χώρας, που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου), για τουλάχιστον 4 μήνες.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πλήρης διαφάνεια και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων των δράσεων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των προγραμμάτων. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των παρεμβάσεων στα σχολεία, όπως η δωρεάν διανομή προϊόντων περιόδου στα κορίτσια, επισημαίνοντας την ανάγκη υπέρβασης στερεοτύπων και ταμπού.

Υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη επιβάρυνση της ψυχικής υγείας, ιδίως μετά την πανδημία και την επίδραση των ψηφιακών μέσων, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης και φροντίδας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Σίγουρα η ενασχόληση με το διαδίκτυο, με τα social media, οι καραντίνες, όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους. Αλλά το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ για να βοηθήσει και να βρει λύσεις».

Πρόληψη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε πως «η Πρόληψη στη χώρα μας έχει πλέον αποκτήσει τρεις διακριτούς πυλώνες:

  • Ο πρώτος αφορά το «Προλαμβάνω», με το οποίο εντοπίζουμε έγκαιρα τα κυριότερα χρόνια νοσήματα στους ενήλικες,
  • Ο δεύτερος αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και
  • Ο τρίτος, την προαγωγή ψυχικής υγείας και την πρόληψη ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και γονείς.

Αποκτούμε πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, είτε είναι ενήλικας είτε παιδί».

Πιστοποίηση ΠΦΥ

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με πέντε δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, τονίζοντας ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. «Πρόκειται για μια στοχευμένη επένδυση στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας», όπως είπε.

Ήδη, μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του προγράμματος, έχουν εγγραφεί 6.500 επαγγελματίες, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη ανταπόκριση και την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Υγεία
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17.03.26

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Σύνταξη
Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Τα «μαγικά» πεπτίδια 13.03.26

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Σύνταξη
Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

