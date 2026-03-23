Στήριξη της ψυχικής υγείας σε παιδιά και ίδρυση Κέντρου Νευροεπιστημών

Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονέων τους στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και την έγκαιρη αναγνώριση από τους παιδιάτρους, προωθεί το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το ΕΚΠΑ, ιδρύεται Κέντρο Νευροεπιστημών για την Ανάπτυξη του Παιδιού & την Ψυχική Υγεία.

Στόχος είναι να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες ψυχικής υγείας των παιδιών ανά στάδιο ανάπτυξής τους, στηρίζοντας ταυτόχρονα και τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους.

Σχετικές ανακοινώσεις έκανε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε σχετική συνέντευξη Τύπου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της γενικής γραμματέως Δημόσιας Υγείας Χριστίνας – Μαρίας Κράββαρη.

Η ενασχόληση με το διαδίκτυο, με τα social media, οι καραντίνες, όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους στην επιβαρυνόμενη ψυχική υγεία των παιδιών

Η αναπληρώτρια υπουργός επεσήμανε τις έρευνες που δείχνουν σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των παιδιών τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει οδηγήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να θέσει την Ψυχική Υγεία ως απόλυτη προτεραιότητα διεθνώς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχικής υγείας των παιδιών προβλέπεται η ψηφιοποίηση των εργαλείων έγκαιρου εντοπισμού στα συστήματα της ΗΔΥΚΑ για προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά, ώστε να διευκολύνεται ο παιδίατρος.

Επιπλέον, υλοποιείται πρόγραμμα για την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και ολόκληρης της οικογένειας.

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από Αυστραλούς ειδικούς επιστήμονες, αποτελεί μια από τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα ψυχικής υγείας των παιδιών που εφαρμόζεται στη χώρα μας και παρέχει στους γονείς παιδιών ηλικίας από 0-12 ετών:

συμβουλευτικές υποστηρικτικές συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών, με προκαθορισμένες θεματικές, συμβουλευτικές ομάδες γονέων (5-12 ατόμων) εβδομαδιαίας συχνότητας για τουλάχιστον 8 εβδομάδες με εστίαση σε ζητήματα στα οποία δυσκολεύουν περισσότερο τους γονείς και ατομικές συνεδρίες υποστήριξης για γονείς με πιο αυξημένες ανάγκες.

Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, για όλους τους γονείς παιδιών ως 12 ετών στη χώρα μας.

Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει και ειδική ενημερωτική πλατφόρμα με υλικό ανά κάθε αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, ενώ το υπουργείο Υγείας και η UNICEF εξασφάλισαν τις απαιτούμενες άδειες για να λειτουργήσει και στη χώρα μας στα ελληνικά, παρέχοντας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας κάθε σχετική πληροφορία και υλικό υποστήριξης με βάση το αναπτυξιακό στάδιο κάθε παιδιού.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 177 επαγγελματίες υγείας και έχουν συμμετάσχει 5.000 γονείς.

Doomscrolling

Ένα ακόμη πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο αυτής της δράσης αφορά στην ευαισθητοποίηση για την επίδραση που έχει η συνεχής, παρατεταμένη και συχνά ακούσια συνήθεια σκρολαρίσματος των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο και ειδικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με κατανάλωση -σχεδόν αποκλειστικά- αρνητικών και αγχωτικών ειδήσεων και περιεχομένου (συνήθεια γνωστή και ως doomscrolling).

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιείται έρευνα που θα χαρτογραφήσει τις βασικές πτυχές αυτής της συνήθειας και τις επιπτώσεις της, προκειμένου να υλοποιηθεί αντίστοιχη παρέμβαση ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες της υπερβολικής ψηφιακής έκθεσης σε αρνητικό περιεχόμενο, την προώθηση πιο υγειών ψηφιακών συνηθειών και την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Κέντρο Νευροεπιστημών

Για την κατανόηση των επιδράσεων του φαινομένου στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών και της επιπτώσεις που έχει η ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων στην ψυχική τους υγεία, η χώρα μας ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης του Κέντρου Νευροεπιστημών για την Ανάπτυξη του Παιδιού & την Ψυχική Υγεία.

Το Κέντρο αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βασική αποστολή του είναι η χαρτογράφηση των νευροβιολογικών αλλαγών στην παιδική ανάπτυξη στη σύγχρονη εποχή και η τροφοδότηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της Πολιτείας, ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται πολιτικές που προστατεύουν την ψυχική υγεία των παιδιών και τη νευροβιολογική τους ανάπτυξη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Υγιεινή περιόδου

Τέλος, υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα της Δράσης που αφορά στην Προαγωγή της Υγείας και της Υγιεινής της Περιόδου στα κορίτσια. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές και μαθήτριες από την Ε’ έως και τη Γ’ Γυμνασίου σε πανελλαδικό επίπεδο. Αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιούνται και για γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και την προώθηση ενός ανοιχτού και υποστηρικτικού διαλόγου γύρω από την έμμηνο ρύση. Επιπλέον, περιλαμβάνεται σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ενώ αναπτύσσεται και διαδικτυακή πλατφόρμα με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ομάδες-στόχο. Τέλος, προβλέπεται η δωρεάν διάθεση 18.288.000 προϊόντων περιόδου σε 125.000 μαθήτριες (το σύνολο των μαθητριών σε όλα τα σχολεία της χώρας, που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου), για τουλάχιστον 4 μήνες.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πλήρης διαφάνεια και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων των δράσεων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των προγραμμάτων. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των παρεμβάσεων στα σχολεία, όπως η δωρεάν διανομή προϊόντων περιόδου στα κορίτσια, επισημαίνοντας την ανάγκη υπέρβασης στερεοτύπων και ταμπού.

Υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη επιβάρυνση της ψυχικής υγείας, ιδίως μετά την πανδημία και την επίδραση των ψηφιακών μέσων, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης και φροντίδας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Σίγουρα η ενασχόληση με το διαδίκτυο, με τα social media, οι καραντίνες, όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους. Αλλά το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ για να βοηθήσει και να βρει λύσεις».

Πρόληψη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε πως «η Πρόληψη στη χώρα μας έχει πλέον αποκτήσει τρεις διακριτούς πυλώνες:

Ο πρώτος αφορά το «Προλαμβάνω», με το οποίο εντοπίζουμε έγκαιρα τα κυριότερα χρόνια νοσήματα στους ενήλικες,

Ο δεύτερος αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και

Ο τρίτος, την προαγωγή ψυχικής υγείας και την πρόληψη ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και γονείς.

Αποκτούμε πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, είτε είναι ενήλικας είτε παιδί».

Πιστοποίηση ΠΦΥ

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με πέντε δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, τονίζοντας ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. «Πρόκειται για μια στοχευμένη επένδυση στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας», όπως είπε.

Ήδη, μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του προγράμματος, έχουν εγγραφεί 6.500 επαγγελματίες, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη ανταπόκριση και την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.