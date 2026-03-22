newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 22:22

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

ΚείμενοΣύνταξη
A
A
Vita.gr
Στην Σλοβενία ύμφωνα με τα Exit Polls, οι φιλελεύθεροι του εν ενεργεία πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ προηγούνται με μικρή διαφορά στις εθνικές εκλογές της Κυριακής έναντι του επί τρεις φορές πρωθυπουργού και ηγέτη της δεξιάς Γιάνεζ Γιάνσα. Στην Σλοβενία των 1,7 εκατομμυρίων ψηφοφόρων η βουλή αποτελείται από 90 έδρες και η πλειοψηφία επιτυγχάνεται με 45 + 1 έδρες.

Τα αποτελέσματα εξόδου από την κάλπη δείχνουν ότι το Κίνημα Ελευθερίας του Γκόλομπ, εξασφάλισε το 29,9% των ψήφων, που αντιστοιχεί σε 30 έδρες στη Βουλή, μπροστά από το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνσα, με 27,5%, που αντιστοιχεί σε 27 έδρες. Εάν αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, θα αποτελούσαν μεγάλο πλήγμα για το κόμμα της Γκόλομπ, το οποίο κέρδισε 41 έδρες στις τελευταίες εκλογές το 2022, εν μέσω εκστρατείας δυσφήμισης την εβδομάδα των εκλογών.

Οι εκλογές έγιναν στην σκιά του σκανδάλου Black Cube, μιας ισραηλινής εταιρείας υποκλοπών και επηρεασμού της κοινής γνώμης, κατέγραψε ηχητικά και βίντεο παγιδεύοντας υποψηφίους και εμφανίζοντάς τους ως διατεθειμένους για δωροληψία και συμμετοχή σε παράνομο λόμπινγκ. Η Black Cube είχε πρωτοστατήσει σε παράνομες παρακολουθήσεις της Λάουρα Κοβέσι στη Ρουμανία, της επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η κεντρική σελίδα της εταιρείας επηρεασμού της κοινής γνώμης και παρακολουθήσεων Black Cube.

Οι σλοβενικές αρχές ανακοίνωσαν με αποδείξεις των μυστικών υπηρεσιών ότι τέσσερις εργαζόμενοι της Black Cube συμμετείχαν σε παράνομη παρακολούθηση και υποκλοπές. Η Black Cube κατηγορείται για αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ουγγαρία, ενώ συμμετείχε σε «εκστρατεία λάσπης», δυσφημίζοντας τα θύματα του καταδικασμένου βιαστή Χάρβεϊ Γουάινσταϊν το 2023.

Εκλογές α λα αμερικανικά στην Σλοβενία

Η κυβέρνηση Γκόλομπ θεωρείται μια φιλελεύθερη φωνή εντός της ΕΕ και φιλική προς την Ένωση, ενώ το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνσα — στενός σύμμαχος του εθνικιστή και λαϊκιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, θαυμαστής του Τραμπ — θα ενίσχυε τις φιλοτραμπικές λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Κατά την ψηφοφορία της Κυριακής, ο Γκόλομπ προειδοποίησε στον απόηχο του σκανδάλου υποκλοπών ότι η «δημοκρατία και η κυριαρχία» της Σλοβενίας δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να «μην αφήσουν άλλους να αποφασίσουν αντί για εσάς», και να βγουν να ψηφίσουν».

Ο Γιάνσα δήλωσε ότι οι εκλογές ισοδυναμούσαν με «δημοψήφισμα για το αν ο λαός μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο του κράτους».

To Γραφείο του Πρωθυπουργού κατήγγειλε το συμβάν και ζήτησε τον έλεγχο της εταιρείας από πλευράς ΕΕ. Το γράμμα δημοσιεύθηκε πρώτα στο Politico.

Αξιολόγηση απειλής από θεσμούς της ΕΕ και παραδοχή συναντήσεων με την εταιρεία

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το κόμμα του Γιάνσα και μια ιδιωτική ξένη εταιρεία είχαν σχέση με τις βιντεοσκοπήσεις. Ο Γιάνσα παραδέχτηκε ότι είχε επαφές με έναν σύμβουλο της εταιρείας Black Cube, αλλά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για παρέμβαση στις εκλογές.

Ταυτόχρονα η υπόθεση έχει και διεθνές άρωμα με το Κίνημα Ελευθερίας του Γκόλομπ να υποστηρίζει την αναγνώριση της Παλαιστίνης και το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα να στηρίζει το Ισραήλ.

Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε την λειτουργία της η «Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας. Ο Σλοβένος πρωθυπουργός ζήτησε στην επιστολή του στην Κομισιόν να παραπέμψει την υπόθεση στο Κέντρο, για «αξιολόγηση απειλής» και την εξέταση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να θωρακίσει τα κράτη-μέλη από ξένη ανάμιξη σε εκλογές, παραπληροφόρηση και παράνομες επιχειρήσεις επιρροής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επικαιρότητα
Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας - Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο... δύο πολέμων

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Κόσμος 22.03.26 Upd: 12:52

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Σύνταξη
Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας την Άρσεναλ 2-0 στον τελικό του Carabao Cup, με τον Κέπα να κάνει τραγική εμφάνιση και μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ των Πολιτών.

Σύνταξη
To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26 Upd: 22:11

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου, κινητοποιήσεις στην πόλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο