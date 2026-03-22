Στην Σλοβενία ύμφωνα με τα Exit Polls, οι φιλελεύθεροι του εν ενεργεία πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ προηγούνται με μικρή διαφορά στις εθνικές εκλογές της Κυριακής έναντι του επί τρεις φορές πρωθυπουργού και ηγέτη της δεξιάς Γιάνεζ Γιάνσα. Στην Σλοβενία των 1,7 εκατομμυρίων ψηφοφόρων η βουλή αποτελείται από 90 έδρες και η πλειοψηφία επιτυγχάνεται με 45 + 1 έδρες.

Τα αποτελέσματα εξόδου από την κάλπη δείχνουν ότι το Κίνημα Ελευθερίας του Γκόλομπ, εξασφάλισε το 29,9% των ψήφων, που αντιστοιχεί σε 30 έδρες στη Βουλή, μπροστά από το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνσα, με 27,5%, που αντιστοιχεί σε 27 έδρες. Εάν αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, θα αποτελούσαν μεγάλο πλήγμα για το κόμμα της Γκόλομπ, το οποίο κέρδισε 41 έδρες στις τελευταίες εκλογές το 2022, εν μέσω εκστρατείας δυσφήμισης την εβδομάδα των εκλογών.

Οι εκλογές έγιναν στην σκιά του σκανδάλου Black Cube, μιας ισραηλινής εταιρείας υποκλοπών και επηρεασμού της κοινής γνώμης, κατέγραψε ηχητικά και βίντεο παγιδεύοντας υποψηφίους και εμφανίζοντάς τους ως διατεθειμένους για δωροληψία και συμμετοχή σε παράνομο λόμπινγκ. Η Black Cube είχε πρωτοστατήσει σε παράνομες παρακολουθήσεις της Λάουρα Κοβέσι στη Ρουμανία, της επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

Οι σλοβενικές αρχές ανακοίνωσαν με αποδείξεις των μυστικών υπηρεσιών ότι τέσσερις εργαζόμενοι της Black Cube συμμετείχαν σε παράνομη παρακολούθηση και υποκλοπές. Η Black Cube κατηγορείται για αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ουγγαρία, ενώ συμμετείχε σε «εκστρατεία λάσπης», δυσφημίζοντας τα θύματα του καταδικασμένου βιαστή Χάρβεϊ Γουάινσταϊν το 2023.

Εκλογές α λα αμερικανικά στην Σλοβενία

Η κυβέρνηση Γκόλομπ θεωρείται μια φιλελεύθερη φωνή εντός της ΕΕ και φιλική προς την Ένωση, ενώ το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνσα — στενός σύμμαχος του εθνικιστή και λαϊκιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, θαυμαστής του Τραμπ — θα ενίσχυε τις φιλοτραμπικές λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Κατά την ψηφοφορία της Κυριακής, ο Γκόλομπ προειδοποίησε στον απόηχο του σκανδάλου υποκλοπών ότι η «δημοκρατία και η κυριαρχία» της Σλοβενίας δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να «μην αφήσουν άλλους να αποφασίσουν αντί για εσάς», και να βγουν να ψηφίσουν».

Ο Γιάνσα δήλωσε ότι οι εκλογές ισοδυναμούσαν με «δημοψήφισμα για το αν ο λαός μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο του κράτους».

Αξιολόγηση απειλής από θεσμούς της ΕΕ και παραδοχή συναντήσεων με την εταιρεία

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το κόμμα του Γιάνσα και μια ιδιωτική ξένη εταιρεία είχαν σχέση με τις βιντεοσκοπήσεις. Ο Γιάνσα παραδέχτηκε ότι είχε επαφές με έναν σύμβουλο της εταιρείας Black Cube, αλλά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για παρέμβαση στις εκλογές.

Ταυτόχρονα η υπόθεση έχει και διεθνές άρωμα με το Κίνημα Ελευθερίας του Γκόλομπ να υποστηρίζει την αναγνώριση της Παλαιστίνης και το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα να στηρίζει το Ισραήλ.

Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε την λειτουργία της η «Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας. Ο Σλοβένος πρωθυπουργός ζήτησε στην επιστολή του στην Κομισιόν να παραπέμψει την υπόθεση στο Κέντρο, για «αξιολόγηση απειλής» και την εξέταση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να θωρακίσει τα κράτη-μέλη από ξένη ανάμιξη σε εκλογές, παραπληροφόρηση και παράνομες επιχειρήσεις επιρροής.