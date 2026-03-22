«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU

Σχεδόν τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5% (+2,8 από τις εκλογές του 2021), αφήνοντας δεύτερο το SPD με 27% (-8,7). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 20% (+11,7 ) και ακολουθούν οι Πράσινοι με 7,5% (-1,8). Η Αριστερά με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται ότι μένουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.

Ιστορική νίκη

Η διαφαινόμενη νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια «εκθρονίζοντας» από την εξουσία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που κινήθηκε σε ποσοστά σε ιστορικό χαμηλό.

Στο στρατόπεδο του CDU επικρατεί ενθουσιασμός.

Schnieder: Θα αναλάβουμε την ευθύνη

Ο Schnieder, επικεφαλής του CDU στο κρατίδιο και όπως όλα δείχνουν νικητής των εκλογών στην πρώτη του δήλωση (Bild) ανέφερε: «To CDU Ρηνανίας-Παλατινάτου επέστρεψε! Δεν θα υπάρξει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο χωρίς εμάς – θα αναλάβουμε την ευθύνη για το όμορφο κρατίδιο μας. Τα καθήκοντα που μας περιμένουν είναι μεγάλα. Στην επόμενη κυβέρνηση θα αγωνιστούμε για μια αλλαγή στην πολιτική για την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική ασφάλειας. Θέλουμε επιτέλους να δώσουμε ξανά στους δήμους τη δύναμη να διαμορφώνουν το μέλλον. Σας υπόσχομαι: Θα εργαστούμε σκληρά»