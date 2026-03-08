Οι Πράσινοι του Τζεμ Έζντεμιρ, πρώην ομοσπονδιακού αρχηγού του κόμματος και υπουργού Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD), προηγούνται στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία στα πρώτα αποτελέσματα από καταμετρημένες ψήφους.

Οι Πράσινοι του Τζεμ Έζντεμιρ προηγούνται στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, οι Πράσινοι προηγούνται με 31,8% (-0,8 σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του 2021), ενώ ακολουθεί με 29,6% (+5,5) το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), το οποίο, παρά την ενίσχυση του ποσοστού του, δεν φαίνεται να καταφέρνει την ανατροπή στην οποία ήλπιζε, καθώς προηγείτο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Υποχώρηση του SPD

Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία με 17,7% (+8,0) παγιώνει την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια, αν και μένει κάτω από τον στόχο του 20% που είχε θέσει η ίδια.

Αντιθέτως, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συνεθλίβη μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων και με 5,5% (-5,5) καταγράφει ιστορικό χαμηλό στο κρατίδιο. Εκτός του τοπικού κοινοβουλίου μένουν τόσο η Αριστερά όσο και οι Φιλελεύθεροι (FDP) που περιορίζονται στο 4,4%.

Σύμφωνα με τις τελευταία προβλέψεις οι Πράσινοι θα επικρατήσουν, έστω και οριακά.

Ο «μαγικός» αριθμός 61

Στο κρατίδιο κυβερνά από το 2021 ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, εμβληματική προσωπικότητα των Γερμανών Πρασίνων, σε συνεργασία με το CDU, το οποίο φιλοδοξούσε, με την αποχώρηση του 77χρονου πλέον Κρέτσμαν, να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της έως τώρα καταμέτρησης, οι 120 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου θα κατανεμηθούν ως εξής: Πράσινοι 58 έδρες, CDU 54, AfD 32 και SPD 10. Η κυβέρνηση χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών.

«Είχα πει από την αρχή ότι η μάχη είναι ανοιχτή. Πάντα έλεγα «προστασία του κλίματος» και «οικονομία». Μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα με φιλικές πολιτικές για το κλίμα. Αν ηγηθώ του κρατιδίου, θα το κάνω από το κέντρο, για το καλό του κρατιδίου και όχι για το κομματικό συμφέρον», δήλωσε ο Τζεμ Έζνμτεμιρ στο ARD, απαντώντας στην κριτική ότι ο ίδιος, προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές, υποβάθμισε παραδοσιακές πολιτικές του κόμματός του προς χάρη της οικονομίας, σε ένα κρατίδιο όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής.

«Προφανώς εξακολουθούμε να ελπίζουμε», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του CDU Κάρστεν Λίνεμαν, ενώ ο επικεφαλής υποψήφιος Μάνουελ Χάγκελ ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους και υποσχέθηκε ότι «θα χειριστούμε αυτή την εμπιστοσύνη με μεγάλη ευσυνειδησία».

Για «μια εντελώς πικρή βραδιά» έκανε λόγο ο αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ , αποδίδοντας το δυσμενές αποτέλεσμα για το κόμμα του στην πόλωση των τελευταίων ημερών μεταξύ των δύο μονομάχων.