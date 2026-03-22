Ο μεγάλος τελικός του Τεντόγλου στο Τορούν – Φουλ για μετάλλιο ο Έλληνας άλτης
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στο Τορούν – Η ώρα και το κανάλι.
- «Συνωστισμός και Σιωπή: Η Ελλάδα των αντιθέσεων σε επίπεδο δήμων»
- Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
- ΠΟΥ: Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ του Σουδάν
- Γιορτή σήμερα 22 Μαρτίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Μετά τη σπουδαία επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, έφτασε και η μέρα του μεγάλου τελικού στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Κλειστού στίβου στο Τορούν.
Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής θα διεκδικήσει συνολικά το τρίτο του μετάλλιο σε Παγκόσμια Κλειστού, έχοντας ήδη δύο χρυσά στο παλμαρέ του.
Ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσει στις 20:12 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο Τεντόγλου και ποιοι τον απειλούν στον δρόμο για το μετάλλιο
Υπενθυμίζεται ότι ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου του 2021, ενώ τη φετινή χρονιά μεταξύ των συμμετεχόντων έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 8.27 μέτρα.
Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί τρίτος στη σειρά στον μεγάλο τελικό, μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ.
Σχετικά με τους αντιπάλους του Τεντόγλου, ο Φουρλάνι «απειλεί» τον Έλληνα άλτη, καθώς κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο με 8.39 και φυσικά ο 21χρονος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.45μ.
- Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ: Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)
- Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)
- Καφές με τον Ούγκο Σάντσες στο «Αζτέκα»
- Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)
- Ο μεγάλος τελικός του Τεντόγλου στο Τορούν – Φουλ για μετάλλιο ο Έλληνας άλτης
- Κόμο 1907: Από τη Serie D στην «αριστοκρατία» του ποδοσφαίρου
- Ώρα τελικού στην Αγγλία: Άρσεναλ VS Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/3): Η τελευταία αγωνιστική της Super League και όλη η δράση σε GBL και Ευρώπη
