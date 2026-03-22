Ο μεγάλος τελικός του Τεντόγλου στο Τορούν – Φουλ για μετάλλιο ο Έλληνας άλτης

Μετά τη σπουδαία επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, έφτασε και η μέρα του μεγάλου τελικού στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής θα διεκδικήσει συνολικά το τρίτο του μετάλλιο σε Παγκόσμια Κλειστού, έχοντας ήδη δύο χρυσά στο παλμαρέ του.

Ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσει στις 20:12 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Τεντόγλου και ποιοι τον απειλούν στον δρόμο για το μετάλλιο

Υπενθυμίζεται ότι ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου του 2021, ενώ τη φετινή χρονιά μεταξύ των συμμετεχόντων έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 8.27 μέτρα.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί τρίτος στη σειρά στον μεγάλο τελικό, μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ.

Σχετικά με τους αντιπάλους του Τεντόγλου, ο Φουρλάνι «απειλεί» τον Έλληνα άλτη, καθώς κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο με 8.39 και φυσικά ο 21χρονος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.45μ.