Με Καραλή και Τεντόγλου η Εθνική ομάδα στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
Με επτά αθλητές θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα στίβου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.
Η εθνική ομάδα αναχωρεί την Τετάρτη (18/3) για το Τόρουν, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου.
Επτά αθλητές και αθλήτριες (ανάμεσά τους και οι Τεντόγλου, Καραλής) θα αναχωρήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Βαρσοβία, καθώς ένας τραυματισμός της τελευταίας στιγμής άφησε εκτός αποστολής τη Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα 60 μέτρα. Η ομάδα θα προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Πολωνίας και από εκεί οδικώς θα ταξιδέψει στο Τόρουν.
Τα μέλη της ομάδας θα ταξιδέψουν με την πτήση 872 της Aegean στις 15:50, ενώ η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας, στις 21:50, με την πτήση Α873.
Τα μέλη της Εθνικής ομάδας στίβου για το παγκόσμιο του Τορούν
Άνδρες
60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)
Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)
Γυναίκες
60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)
- Με Καραλή και Τεντόγλου η Εθνική ομάδα στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
