Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Δεν ήταν η μέρα του απόψε (Πέμπτη 12/3)… Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε μακαριά από τον καλό του εαυτό στο τουρνουά Mondo Classic στην Ουψάλα της Σουηδίας και με με επίδοση στα 5,80μ. κατέλαβε την 7η θέση.

Ο «Μανόλο» απέτυχε τρεις φορές στα 6.00 μέτρα κι έτσι ο αγώνας του έληξε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ο ίδιος, αλλά και το κοινό που κατέκλυσε τις εξέδρες, προφανώς θα επιθυμούσε.

Στο δικό του μίτινγκ, στην IFU Arena ο Ντουπλάντις πήδηξε ψηλότερα από οποιονδήποτε άλλον γήινο, 6.31, και πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ (μετά το 6,30μ. στο Τόκιο το το φθινόπωρο του 2025), στη δεύτερη μόλις φετινή του εμφάνιση και σε έναν αγώνα όπου συμμετείχαν οχτώ εξάμετροι επικοντιστές, καθως και ο συγκάτοχος του τίτλου του πρωταθλητή Ευρώπης. Πλέον ο Σουηδός υπεραθλητής έφτασε τους 38 συναπτούς αγώνες αήττητος.

Επίσης ήταν η δεύτερη φορά που ο κορυφαίος άλτης έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στη Σουηδία και η πρώτη σε κλειστό στίβο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν με 6.00μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε με 5.90 ο Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ).

Ο αγώνας του Μανόλο ξεκίνησε με αποτυχημένο άλμα στο εναρκτήριο, γι’ αυτόν, ύψος, τα 5.80, παρ’ ότι βγήκε αρκετά ψηλά, αλλά ήταν μακριά από τους στυλοβάτες. Με το δεύτερο άλμα του δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Ο Καραλής επέστρεψε στο διάδρομο όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.00. Το πρώτο άλμα δεν ήταν καλό, ενώ στο δεύτερο βγήκε πιο ψηλά, αλλά έριξε τον πήχη στο κατέβασμα. Ίδιο το αποτέλεσμα και στην τρίτη προσπάθειά του, με τον Μανόλο να ολοκληρώνει τον αγώνα του με 5.80 και την έβδομη θέση.

Με την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου να μπαίνει στην τελική ευθεία, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε να μην έχει τη φρεσκάδα των τελευταίων αγώνων του.

Η συνέχεια επί της σκηνής της αρένας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν (20-22/3).