Νίκολιτς: «Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν τελείωσε τίποτα»

Η ΑΕΚ επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 και στη συνδυασμό με την εντός έδρας ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet (0-0) και την ήττα του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο από τον Βόλο (2-1), τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της Super League.

Μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη νίκη της ομάδας του και την πρωτιά της Ένωσης στην regular season, τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει κριθεί ακόμα τίποτα. Παράλληλα, ο Σέρβος συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνιση και τη νίκη και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:

«Ασφαλώς αισθάνομαι ωραία. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Προχωράμε από την 1η θέση στην κανονική περίοδο και από τα προημιτελικά του Conference League, κάτι που είναι θετικό.

Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Τα τρία γκολ από νωρίς ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε παιχνίδι να πετυχαίνεις τρία γκολ σε 20-25 λεπτά. Υπήρχαν ματς στα οποία είχαμε καλή απόδοση, χωρίς να βάλουμε πολλά γκολ. Στο τέλος, όμως, αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί».

Λέτο: «Όταν χάνεις 2-0 στο 20λεπτο δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι»

«Είναι αδύνατο σε αυτό το γήπεδο, απέναντι σε αυτή την ομάδα να διεκδικήσεις κάτι, όταν μπαίνεις στο παιχνίδι και από το 2ο λεπτό βρίσκεσαι πίσω στο σκορ.

Βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0 στο πρώτο 20λεπτο, υποφέραμε ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά και δεν κάναμε τις σωστές επιλογές για να δημιουργήσουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα νωρίς τις αλλαγές. Ξεκινήσαμε με ένα πέναλτι εις βάρος μας και ένα λάθος του τερματοφύλακα στη συνέχεια.

Αν δεν μπαίνεις με τη σωστή νοοτροπία και στο 100% σε κάθε μπαλιά, απέναντι σε μια τέτοια ομάδα θα υποφέρεις. Πήραμε ένα μάθημα και το καταλάβαμε ενόψει της συνέχειας», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Κηφισιάς.