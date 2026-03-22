ΑΕΚ: Οι «11» του Νίκολιτς για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά αρκετές αλλαγές και τον Στρακόσα στο τέρμα ενώ στην άμυνα θα είναι οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι ο Πινέδα με τον Περέιρα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Μάνταλος και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά, Μάνταλος, Γιόβιτς και Βάργκα.

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.

Εκτός αποστολής για την ΑΕΚ είναι οι τιμωρημένοι Μαρίν και Πενράις.

Η εντεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντονίσε, Σόουζα, Ρουκουνάκης, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Αμανί

Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Σίμον, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Νάνελι, Βιγιαφάνες, Πέρεθ, Σόουζα, Τάβαρες, Μίγιτς