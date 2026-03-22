Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την ΑΕΛ Novibet (19:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.

Oι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί για να εδραιωθούν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, τις άλλες δύο ομάδες, οι οποίες εξίσου μονομαχούν για την πρώτη θέση.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο (19:00) και η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά (19:00). Από εκεί και πέρα, εκτός από τη μάχη για την κορυφή ανάμεσα στον Ολυμπιακό, τον Δικέφαλο του Βορρά και την Ένωση, αξίζει να σημειωθεί ότι «πόλεμος» γίνεται και για τις θέσεις 5-8, με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΗ να ξεχωρίζει επίσης στο σημερινό πρόγραμμα.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet

Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε, που είναι τραυματίας, τον Παναγιώτη Ρέτσο που είναι τιμωρημένος, αλλά και τον Ορτέγκα.

Από’ κει και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός έχει στην αποστολή 6 ξένους (Ταρέμι, Ροντινέι, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Κλείτον, Ελ Κααμπί), άρα ένας εξ’ αυτών θα πρέπει να μείνει εκτός από την τελική 20άδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Νγκόι.

Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο (19:00), με τον Δικέφαλο του βορρά να φιλοδοξεί να φύγει με το «διπλό» από το Πανθεσσαλικό στάδιο, για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναφορικά με τον Βόλο,ο Κώστας Μπράτσος έχει να διαχειριστεί ουκ ολίγα προβλήματα. Αυτό γιατί στην αποστολή δεν βρίσκονται οι τιμωρημένοι Μαξιμιλιάνο Κόμπα, Γιάννης Μπουζούκης και Χουάνπι, όπως και οι τραυματίες Κάρλες Σόρια, Νούριο Φορτούνα και Τζόκα.

Η αποστολή του Βόλου:

Σιαμπάνης, Μορέιρα, Γραμματικάκης, Τασιούρας, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά

Η ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά και φυσικά, θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη κόντρα στο σύνολο του Λέτο, καθώς και η Ένωση θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και θα αναμένει τα αποτελέσματα και των δύο αυτών ομάδων.

Τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς

Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο 5ος της κατάταξης Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο και ο Άρης θα κοντραριστεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League

Asteras AKTOR-Παναθηναϊκός (19:00, NS PRIME)

ΑΕΚ-Κηφισιά (19:00, CS4HD)

Άρης-ΟΦΗ (19:00, NS2HD)

Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00, CS3HD)

Λεβαδειακός-Ατρόμητος (19:00, NS4HD)

Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (19:00, CS2HD)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (19:00, CS7HD)