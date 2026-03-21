Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το συγκεκριμένο ματς.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε που είναι τραυματίας, τον Παναγιώτη Ρέτσο που είναι τιμωρημένος, αλλά και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Από’ κει και πέρα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 6 ξένοι (Ταρέμι, Ροντινέι, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Κλείτον, Ελ Κααμπί), άρα ένας εξ’ αυτών θα πρέπει να μείνει εκτός των τελικών επιλογών.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

