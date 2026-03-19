Ολυμπιακός: Εξαφανίζονται τα εισιτήρια με ΑΕΛ, έμειναν ελάχιστα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, την ερχόμενη Κυριακή (22/3, 19:00) στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Superleague.

Οι Ερυθρόλευκοι, αναμένεται να έχουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική στήριξη των οπαδών τους, οι οποίοι είναι έτοιμοι γεμίσουν ξανά το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δείχνοντας έμπρακτα την στήριξή τους στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη μάχη που δίνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει η Πειραϊκή ΠΑΕ, σε σχετική της ενημέρωση, απομένουν πλέον μόλις 700 εισιτήρια για να επισημοποιηθεί το sold out, κι ενώ απομένουν ακόμα τρία 24ωρα για το παιχνίδι με τους «βυσσινί». Κάτι που σημαίνει πως είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν.