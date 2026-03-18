Οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής της Super League – Βεργέτης στο Ολυμπιακός-ΑΕΛ

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής της Super League, με τον Βεργέτη να ορίζεται στο Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet. Βοηθοί του θα είναι οι Φωτόπουλος και Μπαλιάκας, Τέταρτος ο Τομαράς και στο VAR οι Ζαμπαλάς, Φίτσας.

Από’ κει και πέρα, στο ΑΕΚ-Κηφισιά σφυρίζει ο Φωτιάς, στο Βόλος-ΠΑΟΚ ο Πολυχρόνης και στο Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός ο Παπαπέτρου.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 26η αγωνιστική της Super League

ΑΕΚ-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)

Αστέρας-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

Άρης-ΟΦΗ: Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)

Βόλος-ΠΑΟΚ: Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)

Ολυμπιακός-Λάρισα: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)