Ράγιο Βαγιεκάνο: Γιατί ο Ίνιγκο Πέρεθ μπορεί να αλλάξει τα πλάνα του για το πρώτο ματς με την ΑΕΚ
Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στους «8» του Conference League, με τον προπονητή των Ισπανών να έχει να διαχειριστεί μια ιδιαίτερη συνθήκη.
Αν και ηττήθηκε 2-0 στην Allwyn Arena από την Τσέλιε, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League και εκεί θα βρει την Ράγιο Βαγιεκάνο.
To πρώτο ματς θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45), ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη του Πάσχα στην Allwyn Arena (22:00).
Ένα ζήτημα για τη Ράγιο ενόψει ΑΕΚ
Και εδώ έρχεται να μπει στην εξίσωση της αναμέτρησης μια ιδιαίτερη συνθήκη που θα κληθεί να διαχειριστεί ο προπονητής των Ισπανών, Ίνιγκο Πέρεθ: Τους παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο που βρίσκονται στο όριο καρτών ενόψει της ρεβάνς.
Πέντε παίκτες έχουν δύο κίτρινες με την ολοκλήρωση των ματς στη φάση των «16» του Conference League και αν δεχθούν ακόμη μία στο πρώτο ματς με την ΑΕΚ, θα λείψουν από τη ρεβάνς. Αυτοί είναι οι: Πεπ Τσαβάρια (αριστερό μπακ), Όσκαρ Βαλεντίν (μέσος), Ίσι Παλαθόν (εξτρέμ), Όσκαρ Τρέχο (επιθετικός) και Σέργιο Καμέγιο (επιθετίκός).
Να σημειωθεί πως, οι Ισπανοί δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα απουσίας λόγω καρτών ή αποβολών και θα κατέβουν πλήρεις στο πρώτο ματς στη Μαδρίτη, ωστόσο η παραπάνω συνθήκη δεν αποκλείεται να επηρεάσει τις αποφάσεις του προπονητή των Ισπανών, Ίνιγκο Πέρεθ, αναφορικά με το αγωνιστικό του πλάνο.
