Μετά τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις στις οποίες στους «8» του Conference League προκρίθηκαν Κρίσταλ Πάλας, Μάιντς και Φιορεντίνα, το βράδυ της Πέμπτης (19/3) την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης εξασφάλισαν και οι Ράγιο Βαγεκάνο. Άλκμααρ, Σαχτάρ και Στρασμπούρ.

Η Ράγιο Βαγεκάνο μπορεί να ηττήθηκε στο «Βαγέκας» από την Σαμσουνσπόρ με 0-1, αλλά η νίκη της στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα με 3-1 αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους Τούρκους και έτσι οι Ισπανοί που πέρασαν στους «8», θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ.

Aπό εκεί και πέρα η Στρασμπούρ, έχοντας «μαξιλαράκι»το 2-1 στην Κροατία επί της Ριέκα, παραχώρησε «γλυκιά» ισοπαλία 1-1 κι έτσι επίσης θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με τον Φρουκ στο 21′, αλλά ο Μπάρκο στο 71΄ έσωσε την «παρτίδα» για τους Γάλλους που δικαιολογημένα θεωρούνται ως το δεύτερο φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου μετά την Κρίσταλ Πάλας.

Τέλος στην Τσεχία, η Άλκμααρ μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα, σάρωσε στον δεύτερο την Σπάρτα με 4-0 και πήρε πανηγυρική πρόκριση με συνολικό σκορ 6-1. Οι Ολλανδοί θα αντιμετωπισουν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, παρότι η ουκρανική ομάδα ηττήθηκε στην Κρακοβία από την Λεχ Πόζναν με 1-2, καθώς στο πρώτο είχε επικρατήσει ένα τέρμα περισσότερο (3-1).

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς για τους «16» του Conference League (σε παρένθεση το αποτέλεσμα του α’ αγώνα)

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2 (4-0)

(13′ Ιοσίνοφ, 42′ Πόζεγκ)

ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 (0-0)

(63′ Σαμπορίτ – 14′, 99′ Σαρ)

Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0 (0-0)

(46′ Πος, 82′ Σιμπ)

Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 1-2 (1-2)

(46′ Στρούσκι – 69′ Εντούρ, 90’+8 Πόνγκρατσιτς)

Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1 (3-1)

(65′ Εντιαγέ)

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν 1-2 (3-1)

(67′ αυτ. Μουτίνιο – 13′, 45’+6 πέν. Ισακ)

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4 (1-2)

(8′ Γένσεν, 58′ Πάροτ, 62′ Μάινανς, 73′ Ντάαλ)

Στρασμπούρ – Ριέκα 1-1 (2-1)

(71′ Μπάρκο – 21′ Φρουκ)

*με έντονα μαύρα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν