Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με την Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», η Στρασμπούργ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.
Μετά τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις στις οποίες στους «8» του Conference League προκρίθηκαν Κρίσταλ Πάλας, Μάιντς και Φιορεντίνα, το βράδυ της Πέμπτης (19/3) την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης εξασφάλισαν και οι Ράγιο Βαγεκάνο. Άλκμααρ, Σαχτάρ και Στρασμπούρ.
Η Ράγιο Βαγεκάνο μπορεί να ηττήθηκε στο «Βαγέκας» από την Σαμσουνσπόρ με 0-1, αλλά η νίκη της στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα με 3-1 αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους Τούρκους και έτσι οι Ισπανοί που πέρασαν στους «8», θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ.
Aπό εκεί και πέρα η Στρασμπούρ, έχοντας «μαξιλαράκι»το 2-1 στην Κροατία επί της Ριέκα, παραχώρησε «γλυκιά» ισοπαλία 1-1 κι έτσι επίσης θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με τον Φρουκ στο 21′, αλλά ο Μπάρκο στο 71΄ έσωσε την «παρτίδα» για τους Γάλλους που δικαιολογημένα θεωρούνται ως το δεύτερο φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου μετά την Κρίσταλ Πάλας.
Τέλος στην Τσεχία, η Άλκμααρ μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα, σάρωσε στον δεύτερο την Σπάρτα με 4-0 και πήρε πανηγυρική πρόκριση με συνολικό σκορ 6-1. Οι Ολλανδοί θα αντιμετωπισουν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, παρότι η ουκρανική ομάδα ηττήθηκε στην Κρακοβία από την Λεχ Πόζναν με 1-2, καθώς στο πρώτο είχε επικρατήσει ένα τέρμα περισσότερο (3-1).
Τα αποτελέσματα των ρεβάνς για τους «16» του Conference League (σε παρένθεση το αποτέλεσμα του α’ αγώνα)
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2 (4-0)
(13′ Ιοσίνοφ, 42′ Πόζεγκ)
ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 (0-0)
(63′ Σαμπορίτ – 14′, 99′ Σαρ)
Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0 (0-0)
(46′ Πος, 82′ Σιμπ)
Ράκοφ Τσεστόχοβα – Φιορεντίνα 1-2 (1-2)
(46′ Στρούσκι – 69′ Εντούρ, 90’+8 Πόνγκρατσιτς)
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1 (3-1)
(65′ Εντιαγέ)
Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν 1-2 (3-1)
(67′ αυτ. Μουτίνιο – 13′, 45’+6 πέν. Ισακ)
Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4 (1-2)
(8′ Γένσεν, 58′ Πάροτ, 62′ Μάινανς, 73′ Ντάαλ)
Στρασμπούρ – Ριέκα 1-1 (2-1)
(71′ Μπάρκο – 21′ Φρουκ)
*με έντονα μαύρα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν
