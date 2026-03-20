Προπονητής Ράγιο ενόψει ΑΕΚ: «Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε ακόμη μια πρόκριση»

Παρά την ήττα της στο Βαγιέκας με 0-1 από τη Σάσμουνσπορ η Ράγιο πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League χάρη στη νίκη της με 3-1 στην Τουρκία.

Επόμενος αντίπαλος για την ισπανική ομάδα είναι η ΑΕΚ, με τον προπονητή της, Ινίγκο Πέρεθ, να μιλά για τα δύο παιχνίδια με την Ένωση αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν γενικότερα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πέρεθ:

«Υπήρχε μεγάλη ένταση για αυτό πανηγύρισα τόσο έντονα. Δεν τελείωσε το Conference για εμάς, αλλά ήθελα να φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Υπάρχει ένα αίσθηση απελευθέρωσης που το εξέφρασα με τον πανηγυρισμό μου.

Είχαμε τον έλεγχο του. Ο φόβος είναι ισχυρό κίνητρο, να προστατέψεις κάτι πολύτιμο. Είχαμε όλοι επικεντρωθεί στο να αμυνθούμε όχι στην επίθεση. Δεν ήταν το καλύτερο μας ματς αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να αγωνιστείς σε τέτοια ματς, λιγότερο τακτικά και περισσότερο συναισθηματικά. Ήταν μια γλυκόπικρη ήττα, όοπως όταν χάσαμε στο Κάμπ Νόου αλλά αποφύγαμε τον υποβιβασμό.

Λένε ότι μας λείπει η εμπειρία αλλά νομίζω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στα ποδοσφαιρικά κλισέ. Εγώ θέλω να το κρατάω απλό. Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα και προσπαθούμε να την εξελίσσουμε. Νιώθουμε πιο άνετα με την απλότητα.

Τώρα έρχεται η ΑΕΚ. Δεν θέλω να σας το χαλάσω αλλά πλέον επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη στο πρωτάθλημα. Θα είμαι μια εκπληκτική μάχη με την ΑΕΚ λόγω της ατμόσφαιρας και του ταξιδιού. Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε μια ακόμα πρόκριση και θα γράψουμε ιστορία».