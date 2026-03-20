Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Προπονητής Ράγιο ενόψει ΑΕΚ: «Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε ακόμη μια πρόκριση»
Conference League 20 Μαρτίου 2026, 21:23

Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, μίλησε για τα ματς με την ΑΕΚ και σημείωσε ότι η ομάδα του στοχεύει στην πρόκριση που θα γράψει Ιστορία.

Παρά την ήττα της στο Βαγιέκας με 0-1 από τη Σάσμουνσπορ η Ράγιο πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League χάρη στη νίκη της με 3-1 στην Τουρκία.

Επόμενος αντίπαλος για την ισπανική ομάδα είναι η ΑΕΚ, με τον προπονητή της, Ινίγκο Πέρεθ, να μιλά για τα δύο παιχνίδια με την Ένωση αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν γενικότερα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πέρεθ:

«Υπήρχε μεγάλη ένταση για αυτό πανηγύρισα τόσο έντονα. Δεν τελείωσε το Conference για εμάς, αλλά ήθελα να φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Υπάρχει ένα αίσθηση απελευθέρωσης που το εξέφρασα με τον πανηγυρισμό μου.

Είχαμε τον έλεγχο του. Ο φόβος είναι ισχυρό κίνητρο, να προστατέψεις κάτι πολύτιμο. Είχαμε όλοι επικεντρωθεί στο να αμυνθούμε όχι στην επίθεση. Δεν ήταν το καλύτερο μας ματς αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να αγωνιστείς σε τέτοια ματς, λιγότερο τακτικά και περισσότερο συναισθηματικά. Ήταν μια γλυκόπικρη ήττα, όοπως όταν χάσαμε στο Κάμπ Νόου αλλά αποφύγαμε τον υποβιβασμό.

Λένε ότι μας λείπει η εμπειρία αλλά νομίζω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στα ποδοσφαιρικά κλισέ. Εγώ θέλω να το κρατάω απλό. Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα και προσπαθούμε να την εξελίσσουμε. Νιώθουμε πιο άνετα με την απλότητα.

Τώρα έρχεται η ΑΕΚ. Δεν θέλω να σας το χαλάσω αλλά πλέον επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη στο πρωτάθλημα. Θα είμαι μια εκπληκτική μάχη με την ΑΕΚ λόγω της ατμόσφαιρας και του ταξιδιού. Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε μια ακόμα πρόκριση και θα γράψουμε ιστορία».

Αθλητική Ροή
Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», τη Στρασμπούργκ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Στην παράταση «λύγισε» (2-1) η ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία προκρίθηκε στους «8» του Conference League. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

