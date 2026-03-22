Σέρρες: Σοβαρό τροχαίο στον Λευκώνα – Μάχη για τη ζωή δίνει 28χρονος
Το αυτοκίνητό του βγήκε της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού - Πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του
Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 28χρονος θύμα τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/3) στην έξοδο του Λευκώνα πριν τη διασταύρωση Σιδηροκάστρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που είχε πορεία προς τη Θεσσαλονίκη, υπό από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 28χρονου οδηγού.
Πέντε άνδρες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο οχήματα προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για το τροχαίο
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, ο οδηγός ΕΙΧ οχήματος, συνεπεία εκτροπής του στην περιοχή Λευκώνας #Σέρρες.
Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 22, 2026
