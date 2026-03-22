Ακίνητα: Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ψηφιακού Μητρώου της ΑΑΔΕ – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες
Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 08:32

Ακίνητα: Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ψηφιακού Μητρώου της ΑΑΔΕ – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Επί δεκαετίες η εικόνα που έχουν τα ακίνητα στη χώρα μας παρέμενε διάσπαρτη και κατακερματισμένη

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες καλούνταν ξανά και ξανά να υποβάλλουν παντού δηλώσεις για τα ακίνητα τους: άλλοτε στην εφορία για το Ε9 ή το E2 και το myProperty, άλλοτε στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο για τη μεταγραφή, άλλοτε στον δήμο για την οικοδομική άδεια.  

Αγροτικά και βιομηχανικά ακίνητα δηλώνονται διαρκώς επίσης σε πολλούς φορείς και βάσεις δεδομένων, συνθέτοντας ένα πολυδαίδαλο δίκτυο διαφορετικών συστημάτων που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αποτυπώνοντας πολλές «εικόνες» ακινήτων που σχεδόν καμία δεν συμφωνούσε με όλες τις άλλες. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως, αυτό αλλάζει. Ως το τέλος Μαρτίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να θέσει σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), την ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει και θα ενοποιεί σε ένα μόνο σημείο, όλα όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς για τα ακίνητά τους οι ιδιοκτήτες, σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες. Και θα τους καλεί για ακόμα μία φορά να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και -εφόσον χρειαστεί- να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. 

Ωστόσο η πλατφόρμα δεν είναι «ακόμα μία» δηλωτική υποχρέωση. Θα είναι το εργαλείο με το οποίο το κράτος αποκτά για πρώτη φορά πλήρη και διαρκή εικόνα του κτιριακού αποθέματος της χώρας, προκειμένου να μπορεί να χαράσσει πολιτική για τη φορολογία, τη στέγαση και την ανάπτυξη. Ενώ ενδεχομένως να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ πουθενά από τους ιδιοκτήτες τους. 

Τι θα βλέπουν στην οθόνη οι πολίτες 

Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, πάνω από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να κάνουν είσοδο στη νέα ενοποιημένη βάση δεδομένων. Κάθε ιδιοκτήτης, συνδεόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο myAADE, θα δει να εμφανίζονται αυτόματα όλα τα ακίνητά του. 

Αρχικά, για καθένα ξεχωριστά θα βλέπει στην οθόνη τού υπολογιστή του παράλληλα τρεις ξεχωριστές καρτέλες , προσυμπληρωμένες με στοιχεία που τον αφορούν για να ελέγξει και να επιλέξει τι τελικώς ισχύει. 

Στη μία θα βρίσκει τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί στην εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση), σε άλλη θα δει την εικόνα βάσει Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα), ενώ σε τρίτη θα βρει τα δεδομένα από άλλες πηγές από όπου η ΑΑΔΕ αντλεί πληροφόρηση -και οι οποίες σταδιακά στα επόμενα χρόνια θα εμπλουτίζονται συνεχώς μέσω διασύνδεσης με περισσότερες.  

Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης καλείται να συσχετίσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) -δηλαδή τον ενδεκαψήφιο «μοναδικό» κωδικό που αποδίδεται από την ΑΑΔΕ σε κάθε ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9- με τον δωδεκαψήφιο «μοναδικό» Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) τον οποίο αποκτά το ακίνητο κατά τη κτηματογράφηση. 

Η πλατφόρμα θα επισημαίνει στον ιδιοκτήτη πού υπάρχουν αποκλίσεις κατά την αντιστοίχιση και εκείνος θα επιλέγει ποια στοιχεία είναι ορθά, καταχωρίζοντας τη διόρθωση. 

Τι πρέπει να δηλωθεί 

Για κάθε ακίνητο πρέπει να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά του, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του (κατηγορία, επιφάνεια, τεχνικά στοιχεία). 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα: στο ΜΙΔΑ θα αποκαλυφθούν διαφορές από δηλώσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει σε φορολογικές δηλώσεις Ε9/ΕΝΦΙΑ, στο Κτηματολόγιο, σε ρυθμίσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης, στους δήμους κ.λπ. 

Επιπλέον θα απαιτηθεί έλεγχος στα στοιχεία που αντλούνται από άλλους δημόσιους φορείς, όπως αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ. 

Κρίσιμη θεωρείται η ορθή δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική και ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιλέξει πάνω από 60 διαφορετικές περιπτώσεις (βιομηχανικές, αγροτικές, οικιστικές κ.ά.). Κάθε ακίνητο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ρητά ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο (σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), κενό, δωρεάν παραχωρούμενο, επαγγελματικός χώρος, καλλιεργούμενη έκταση κλπ. 

Αν το ακίνητο δηλώνεται ως μισθωμένο, θα πρέπει να καταγραφούν και τα στοιχεία του μισθωτή, το ποσό του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος μίσθωσης. Τυχόν ασυμφωνίες με φορολογικά δεδομένα θα επισημαίνονται αυτόματα. Ωστόσο προβλέπεται ιδιαίτερη ελαστικότητα -στην αρχή τουλάχιστον- καθώς παράλληλα «τρέχουν» και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών προς την ΑΑΔΕ, όπως δηλώσεις εισοδημάτων 2025 ή του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο από 1ης Απριλίου πρέπει να καταβάλλονται τα ενοίκια. 

Αποκλίσεις, όχι παράβαση 

Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ήδη ότι η ενοποίηση διαφορετικών ή παρωχημένων βάσεων δεδομένων, αναπόφευκτα θα αναδείξει αποκλίσεις στα τετραγωνικά, στους χαρακτηρισμούς χώρου ή στην περιγραφή ακινήτων. Ωστόσο αυτές δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη αδήλωτη περιουσία. ΑΑΔΕ και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι στην πλειονότητά τους αποτελούν «κληρονομιά» δεκαετιών κατά τις οποίες τα συστήματα λειτουργούσαν ασύνδετα ή χειρόγραφα. 

Για τον λόγο αυτό δημιουργείται και το Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να διορθώσουν «με μία κίνηση» σε μία ενιαία βάση ό,τι αναγράφεται λάθος εδώ και χρόνια σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ έχουν διενεργήσει και εκτεταμένες διασταυρώσεις Ε9 και Κτηματολογίου με βάση τον ΚΑΕΚ, προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα εσφαλμένα δεδομένα του παρελθόντος, πριν η πλατφόρμα ανοίξει πλήρως για όλους. 

Ιδιαίτερα προβληματική αναμένεται η εικόνα που θα αποκαλυφθεί στα αγροτεμάχια. Σε πολλές περιοχές (κυρίως σε Κρήτη, νησιά Αιγαίου ή Βόρεια Ελλάδα) η «δια λόγου» παραχώρηση ή άτυπη ανταλλαγή καλλιεργούμενων εκτάσεων χωρίς επίσημη δήλωση και τίτλους θεωρείται «θεσμός» και κοινή πρακτική. Στο εξής, όμως, τα στοιχεία των αγροτεμαχίων μέσω του ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των αγροτικών επιδοτήσεων το φθινόπωρο και στον σχεδιασμό του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ΟΣΔΕ/AGRI SNAP. 

Επαρκής χρόνος για όλους… με μία εξαίρεση 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπός της πλατφόρμας είναι η ορθή αποτύπωση των ακινήτων και όχι άλλη μία γραφειοκρατική υποχρέωση με αυστηρές προθεσμίες που θα αποτελέσουν αφορμή ταλαιπωρίας και επιβολής πρόστιμων. 

Για τον λόγο αυτό, μετά την επίσημη έναρξη του ΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση και θα τους δοθεί εύλογος χρόνος για διορθώσεις, με δυνατότητα παράτασης αν κριθεί αναγκαίο. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευθούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. 

Ωστόσο ανακύπτει μία ειδική και άμεση υποχρέωση δήλωσης στο ΜΙΔΑ, ακόμα και πριν την πάροδο της γενικής προθεσμίας: κάθε νέα μίσθωση ακινήτου (ακινήτου ή αγροτεμαχίου) θα πρέπει από τον Απρίλιο να καταχωρίζεται με πλήρη στοιχεία. Το ίδιο θα ισχύει για μεταβολές χρήσης, όπως μετάβαση σε ιδιοκατοίκηση, κένωση ή παραχώρηση. 

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία 

Τα δεδομένα του ΜΙΔΑ δεν θα παραμείνουν κλεισμένα σε ένα αρχείο, αλλά θα μεταβάλλονται δυναμικά. Αφού δηλωθούν και συγκεντρωθούν, θα επικαιροποιούνται διαρκώς και θα αξιοποιηθούν για ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων από ενοίκια, αυτόματη προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, εντοπισμό κενών και αναξιοποίητων ακινήτων, αλλά και για ουσιαστική χάραξη νέας στεγαστικής και φορολογικής πολιτικής από τα αρμόδια υπουργεία. 

Για τους συνεπείς ιδιοκτήτες, το σύστημα θα λειτουργήσει ως ευκαιρία τακτοποίησης συσσωρευμένων σφαλμάτων δεκαετιών. Για όσους αγνοήσουν την κλήση για δηλώσεις και διορθώσεις, οι συνέπειες -φορολογικές και διοικητικές- θα είναι αναπόφευκτες. Και αυτό διότι στόχος του ΜΙΔΑ δεν είναι απλώς η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών ελέγχων των ιδιοκτητών, αλλά η πρώτη πραγματική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας ολόκληρης της χώρας. 

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

World
Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις
Ελλάδα 22.03.26

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις

Πολλές θεραπείες και κλινικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα - Το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό, λένε οι επιστήμονες

Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης
Ελλάδα 22.03.26

Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης

Την προσεχή Δευτέρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara
Το περιμένατε; 22.03.26

Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara

Ο σχεδιαστής John Galliano, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
Κόσμος 22.03.26

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
48 ώρες 22.03.26

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

